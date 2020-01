Frankfurt (www.fondscheck.de) - Der Markt für Exchange Traded Funds (ETFs), die nachhaltige Investment-Strategien abbilden, hat im vergangenen Jahr ein neues Rekordniveau erreicht: Das investierte Vermögen in ESG (Environmental, Social und Governance)-ETFs am Handelsplatz Xetra stieg auf 23,2 Mrd. Euro (+217%; 2018: 7,3 Mrd. Euro), dies entspricht rund drei Prozent des Gesamtvermögens in ETFs, so die Deutsche Börse AG. ...

