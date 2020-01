Mit der Blockade von Wuhan hat der Ausbruch des neuen Coronavirus einen vorläufigen Höhepunkt erreicht. Auch deutschen Firmen drohen Folgen, sollte sich die Lage verschärfen. Zulieferer Schaeffler zieht Konsequenzen.

Was grade in Wuhan passiert, ist in etwa so, als würden London oder New York am Tag vor Weihnachten plötzlich alle Verbindungen zur Außenwelt kappen. Wegen der neuen Lungenkrankheit hat Chinas Regierung eine Stadt mit elf Millionen Einwohnern praktisch unter Quarantäne gestellt. Am Vorabend des chinesischen Neujahrsfestes - dem in China wichtigsten Feiertag des Jahres - dürfen die Menschen ihre Stadt nicht mehr verlassen. Flughafen und Bahnhöfe sind seit Donnerstagmorgen um 10 Uhr (Ortszeit) dicht. Auch U-Bahnen und Busse fahren nicht mehr.

"Vor zwei Tagen habe ich mir noch keine Sorgen gemacht. Aber jetzt stecken wir fest", erzählt Zhang Lin, eine 39-jährige Professorin aus Wuhan. Zhang hatte über die Feiertage ihre Eltern aus einer anderen Provinz zu sich eingeladen. Jetzt können auch sie nicht mehr weg: "Ich habe Angst, weil sie älter und vielleicht anfälliger für das Virus sind", sagt Zhang.Die Regierung hat noch andere strenge Maßnahmen verhängt. Wer in Wuhan ohne Schutzmaske auf die Straße geht, soll bestraft werden, verkünden Staatsmedien.

Die drastische Blockade der Millionenmetropole, die die Behörden Mitten in der Nacht zum Donnerstag angekündigt haben, zeigt, welche Ausmaße das neue Coronavirus in China mittlerweile angenommen hat. Nach Wuhan folgten am Donnerstag Blockaden in weiteren Städten in der Provinz Hubei. Nach den Metropolen Wuhan, Huanggang, Ezhou und Chibi sei auch in Xiantao der öffentliche Verkehr in andere Orte ausgesetzt worden, berichteten Staatsmedien. Auch wurde angekündigt, dass das neue Schuljahr in Hubei für Grund- und Mittelschüler später beginnen soll.

Die Regierung in Peking will die Krankheit so schnell es geht eindämmen. Doch noch steigt die Zahl der nachgewiesenen Infektionen ...

