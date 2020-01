Die deutschen Onlinekäufer shoppen gerne im Internet und sie sind zumindest vordergründig auch an Nachhaltigkeit interessiert. Doch unterm Strich ist es damit zumindest bislang noch nicht so weit her. Die aktuelle Diskussion um Nachhaltigkeit und umweltschonendes Verhalten der Verbraucher geht auch am E-Commerce nicht vorbei. Das beweist das aktuelle E-Shopping-Barometer vom Logistikdienstleister DPD. Zwar wollen diejenigen, die im Internet einkaufen, vor allem Zeit sparen (79 Prozent) und sich das preisgünstigste Angebot angeln (59 Prozent) - doch legen die deutschen Onlinekunden auch immer ...

