Köln (ots) - Mark Billige und Dr. Andreas von der Gathen übernehmen als neue CEOs die Leitung der globalen Unternehmensberatung Simon-Kucher. Umsatz des Unternehmens steigt um 16 Prozent auf 358 Millionen Euro. Zukünftiges Wachstum verstärkt auf Nordamerika/USA und Asien ausgerichtet.Zum 1. Januar 2020 haben der 41-jährige Brite Mark Billige und der 51-jährige Deutsche Dr. Andreas von der Gathen als CEOs offiziell die Leitung der globalen Marketing- und Strategieberatung Simon-Kucher & Partners übernommen. Sie folgen damit auf Dr. Georg Tacke (60), der das Unternehmen seit 2009 geführt hat und dessen Amtszeit zum Jahresende turnusgemäß endete. Während seiner Zeit als CEO hat sich der Umsatz des Unternehmens in etwa vervierfacht. Er übergibt seinen Nachfolgern ein florierendes Unternehmen.Mark Billige ist seit 2006 im Unternehmen und leitete bis zuletzt das UK-Geschäft und die Londoner Niederlassung der Unternehmensberatung. Mit ihm sitzt zum ersten Mal seit Gründung der Beratung ein nicht aus Deutschland stammender Partner in der Führungsriege. Dr. Andreas von der Gathen mit Sitz in Bonn ist seit 20 Jahren für Simon-Kucher tätig. Er verantwortete bisher die globale Practice Konsumgüter & Handel, eine der größten und am stärksten wachsenden Practices des Unternehmens. Beide waren bereits vor Beginn ihrer CEO-Amtszeit bereits Mitglieder des Boards von Simon-Kucher.Für Simon-Kucher ist es bereits das zweite Mal, dass das Unternehmen von einer Doppelspitze geführt wird. Von 2009 bis 2016 waren Dr. Georg Tacke und Dr. Klaus Hilleke als CEOs für die Leitung der Beratung zuständig.Erfolgreiches Geschäftsjahr 2019Auch das Geschäftsjahr 2019 lief für Simon-Kucher äußerst erfolgreich. Der Umsatz stieg um 16 Prozent auf 358 Millionen Euro weltweit. Besonders dazu beigetragen hat das starke Geschäft in den USA sowie in der globalen Konsumgüter- und Handelsbranche. Europa war mit einem Umsatzanteil von zwei Dritteln weiterhin der größte Markt des Unternehmens. Dazu Andreas von der Gathen: "Das Unternehmen befindet sich aktuell in einer hervorragenden Position. In den letzten 35 Jahren hatten wir eine durchschnittliche Wachstumsrate von 18 Prozent. Das ist uns gelungen, da unsere Beratungsinhalte rund um die Themen Umsatz- und Gewinnsteigerung stark gefragt sind. Im Bereich der Preisfindung sind wir weltweit führend."Künftiges Wachstum: Neue CEOs bleiben Topline-Fokus treuBillige ergänzt: "Für die Zukunft haben wir auch weiterhin starke Wachstumsambitionen. Das Potential für nachhaltige Umsatz- und Gewinnsteigerungen für unsere Kunden ist auch in der digitalen Welt nahezu unbegrenzt. Wir werden daher auch künftig unserem inhaltlichen Fokus treu bleiben und weiterhin systematisch expandieren."Der Ausblick auf das Jahr 2020 ist optimistisch, die Beratung rechnet mit einem erneuten signifikanten Umsatzwachstum. Zudem soll die Mitarbeiterzahl deutlich ausgebaut werden: Für 2020 plant Simon-Kucher 500 Neueinstellungen. Aktuell beschäftigt das Unternehmen mehr als 1.400 Mitarbeiter weltweit.Verstärkter Fokus auf Nordamerika und AsienEin zentrales Element in der Expansionsstrategie der Unternehmensberatung werden künftig die Kernmärkte Nordamerika/USA und Asien sein. Billige wird sich dabei auf die Unternehmensentwicklung im Nordamerikanischen Markt fokussieren. "Als größter Beratungsmarkt der Welt bietet Nordamerika und insbesondere die USA immenses Wachstumspotenzial für uns." Aktuell ist die Beratung mit acht Büros in Nordamerika/USA vertreten. "Unser Nordamerika-Geschäft läuft solide und unsere Büros an strategisch wichtigen Standorten bilden die optimale Basis für weiteres Wachstum. Die Möglichkeiten sind riesig", ergänzt Billige.Von der Gathen wird die Unternehmensentwicklung in Asien vorantreiben. "Der Asiatische Beratermarkt ist noch vergleichsweise jung, und gerade unsere Themen Umsatz- und Gewinnwachstum sind dort erst kürzlich in den Fokus gerückt. Um unsere Geschäftstätigkeiten im asiatischen Raum erfolgreich ausbauen zu können und die lokalen Teams zu stärken, haben wir uns in dieser Region organisatorisch neu aufgestellt und die Länder China, Japan, Singapur und Australien in einer neuen Asien/Pacific-Region zusammengefasst."Fotos von Mark Billige und Andreas von der Gathen finden Sie hier: https://www.simon-kucher.com/en/partner-imagesSimon-Kucher & Partners, Strategy & Marketing Consultants: Die Beratungsarbeit von Simon-Kucher & Partners ist ganz auf TopLine Power® ausgerichtet. Laut mehrerer Studien unter deutschen Top-Managern (manager magazin, Wirtschaftswoche, brand eins) ist Simon-Kucher bester Marketing- und Vertriebsberater und führend im Bereich Pricing und Wertsteigerung. 