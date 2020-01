Das Messegespann erfreut sich auch in Zeiten der Digitalisierung grossen Zuspruch.Zürich - Am 22. Januar schloss die 22. Ausgabe der grössten Schweizer Finanzmesse ihre Tore, ebenso die 8. Ausgabe der darin integrierten Schweizer Immobilienmesse für Investoren. Das Messegespann erfreut sich auch in Zeiten der Digitalisierung grossen Zuspruch. Mit über 170 nationalen und internationalen Ausstellern - davon 79 an der IMMO'20 - sowie 3800 Besuchern übertrafen die...

Den vollständigen Artikel lesen ...