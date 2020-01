PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Europas Börsen haben die am Donnerstag die Verluste vom Vortag ausgeweitet. Einmal mehr standen das Coronavirus und dessen mögliche Auswirkungen auf das Wirtschaftsleben im Zentrum des Interesses und belasteten die Kurse. Der europäische Leitindex EuroStoxx 50 verlor 0,87 Prozent auf 3736,85 Punkte. Er fiel auf den niedrigsten Stand seit zwei Wochen.



Zuvor waren Chinas Börsen unter starken Druck geraten. Peking hat die besonders schwer von der neuen Lungenkrankheit betroffene Millionenmetropole Wuhan praktisch abgeriegelt. Zudem waren erste Fälle der Erkrankung auch in anderen Staaten aufgetreten.



Der französische Leitindex Cac 40 schloss 0,65 Prozent niedriger auf 5971,79 Punkte und fiel wieder unter die 6000er Marke. Der Londoner FTSE 100 verlor 0,85 Prozent auf 7507,67 Zähler. Nach der ersten Ratssitzung der Europäischen Zentralbank in diesem Jahr fiel zwar der Eurokurs, auf die Aktienmärkte hatte das Ereignis hingegen keinen unmittelbaren Einfluss./bek/he



EU0009658145, EU0009658160, FR0003500008, GB0001383545