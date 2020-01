ZÜRICH (Dow Jones)--Leichter sind die schweizerischen Aktien am Donnerstag aus dem Handel gegangen. Anleger nahmen die Angst vor einer Ausbreitung des erstmals in China festgestellten neuartigen Coronavirus zum Anlass, Gewinne mitzunehmen, nachdem der Aktienmarkt in der Schweiz in den Tagen zuvor von Rekord zu Rekord geeilt war. Der SMI hatte erst am Mittwoch seinen bisher höchsten Stand erreicht.

Am Donnerstag fiel der Index um 0,7 Prozent auf 10.814 Punkte. Alle 20 SMI-Werte schlossen im Minus. Umgesetzt wurden 52,77 (zuvor: 57,04) Millionen Aktien. Verkauft wurden vor allem die Aktien der beiden Luxusgüterhersteller Richemont und Swatch. Sie trifft die Furcht vor einer Pandemie besonders empfindlich, denn China ist ein wichtiger Absatzmarkt. Dass die Regierung in Peking nun ausgerechnet zum chinesischen Neujahrsfest umfangreiche Reisebeschränkungen verfügt hat, dürfte sich auch in den Verkaufszahlen von Luxusartikeln negativ niederschlagen. Richemont verbilligten sich um 2,3 Prozent und Swatch um 3 Prozent. In der zweiten Reihe sank der Kurs des Betreibers von Duty-Free-Läden Dufry um 3,2 Prozent.

Konjunkturzykliker standen auf den Verkaufslisten der Anleger ebenfalls weit oben. So gab die Aktie von Sika um 2,4 Prozent nach. ABB verbuchten ein Minus von 1,4 Prozent. Vergleichsweise gut hielten sich die Versicherer Swiss Life und Zurich Insurance, die 0,2 und 0,1 Prozent nachgaben. Givaudan schlossen 0,9 Prozent niedriger. Duft- und Aromenhersteller wird am Freitag über den Geschäftsverlauf 2019 berichten.

Am Tag vor der außerordentlichen Hauptversammlung verloren AMS 3 Prozent. Zentrales Thema auf dem Aktionärstreffen wird die Erhöhung des Grundkapitals sein.

January 23, 2020 11:40 ET (16:40 GMT)

