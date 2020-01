Deutschland immer noch Autoland? Der DAT-Report gibt seit 46 Jahren Auskunft, wie es um das Verhältnis der Deutschen zu ihrem bevorzugten Fortbewegungsmittel steht. Klar ist: Spaßfahren steht nach wie vor oben auf der Agenda und nur jeder Zehnte hat sich beim Neuwagenkauf intensiv mit einem Elektroauto beschäftigt. Über kaum ein Thema wird in den letzten Jahren so kontrovers diskutiert wie über das Automobil. Die einen sehen in dem Vehikel den Ausdruck persönlicher Freiheit, für andere ist das Gefährt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...