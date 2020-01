Lionbridge, ein weltweit führender Anbieter von Lokalisierungs- und Schulungsdatendiensten, gab heute bekannt, dass Corinne Saunders, eine ehemalige Führungskraft von Wolters Kluwer, dem Unternehmen als Managing Director of EMEA beigetreten ist. Lionbridge unterhält derzeit 51 Niederlassungen in 26 Ländern weltweit. Saunders ist für die Bereiche EMEA-Vertrieb, -Kundenbetreuung und -Marketing zuständig.

"Europa macht einen großen Teil unseres Gesamtgeschäfts aus und wird auch weiterhin eine Wachstumsregion für unser KI- und Lokalisierungsgeschäft darstellen. Ich bin sehr glücklich, dass Corinne Saunders an Bord kommt, um unsere Aktivitäten in der gesamten EMEA-Region zu leiten", so John Fennelly, Chief Executive Officer von Lionbridge. "Während ihrer gesamten bisherigen Laufbahn hat sie eine außergewöhnliche Fähigkeit gezeigt, Innovationen voranzutreiben und Kundenbedürfnisse zu verstehen."

Bei Wolters Kluwer fungierte Saunders als Chief Executive Officer for Emerging and Developing Markets. Saunders wird von Brüssel (Belgien) aus arbeiten.

Über Lionbridge

Lionbridge reißt als Partner von Marken weltweit Barrieren ein und baut Brücken. Seit über 20 Jahren unterstützen wir Unternehmen mit Lokalisierungs- und Schulungsdatendiensten in über 350 Sprachen dabei, mit Kunden und Mitarbeitern in aller Welt in Kontakt zu treten. Über unsere Plattform von Weltrang orchestrieren wir ein Netzwerk von einer Million leidenschaftlicher Experten in über 5000 Städten, die in Zusammenarbeit mit Marken kulturell reiche Erfahrungen schaffen. Geleitet von unserer grenzenlosen Liebe zur Linguistik nutzen wir die beste menschliche und Maschinenintelligenz, um ein Verständnis aufzubauen, das die Kunden unserer Kunden begeistert. Lionbridge mit Sitz in Waltham im US-Bundestaat Massachusetts unterhält Lösungszentren in 26 Ländern. Weitere Informationen finden Sie unter www.lionbridge.com.

