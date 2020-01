Die Angst vor der Ausbreitung des Coronavirus löst eine Flucht in die Sicherheit aus - Aufgrund sinkender Renditen von Staatsanleihen fallen die Finanzwerte im Frühhandel - Der CBOE-Volatilitätsindex legt am Donnerstag um fast 5% zu - Die Wall Street startete zunächst kaum verändert in den Handelstag, drehte dann aber deutlich ins Minus. Grund ...

Den vollständigen Artikel lesen ...