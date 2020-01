Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

EZB lässt Geldpolitik unverändert und startet Strategieprüfung

Der Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) hat seine Geldpolitik wie erwartet unverändert gelassen und den Start seiner Strategieprüfung angekündigt. Nach Mitteilung der EZB bleiben sowohl die Leitzinsen als auch das Wertpapierkaufvolumen sowie die sie betreffende Forward Guidance konstant. Der Hauptfinanzierungssatz beträgt 0,00 Prozent, der Spitzenrefinanzierungssatz 0,25 Prozent und der Bankeinlagensatz minus 0,50 Prozent.

Lagarde: Sehr akkommodierende Geldpolitik weiter nötig

Der Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) hält trotz etwas besserer Erwartungen hinsichtlich Wachstum und Inflation eine akkommodierende Geldpolitik weiterhin für erforderlich und sieht die Risiken für den Wachstumsausblick nach unten gerichtet. EZB-Präsidentin Christine Lagarde sagte in ihrem vom Rat formulierten einleitenden Bemerkungen, in Anbetracht der verhaltenen Inflationsaussichten sei eine weiterhin äußerst akkommodierende Geldpolitik für einen längeren Zeitraum notwendig.

EZB: Quantitatives Inflationsziel ist Schwerpunkt der Strategieprüfung

Das quantitative Inflationsziel wird nach Aussage der Europäischen Zentralbank (EZB) einen Schwerpunkt bei der Prüfung ihrer geldpolitischen Strategie bilden. Nach Mitteilung der EZB soll geprüft werden, wie die Erfüllung des im Vertrag verankerten Mandats der EZB über die Jahre hinweg durch die geldpolitische Strategie unterstützt wurde und ob Strategieelemente angepasst werden müssen.

Lagarde: Strategieprüfung beeinflusst laufende Geldpolitik nicht

Die Europäische Zentralbank (EZB) wird ihre Geldpolitik nach den Worten von EZB-Präsidentin Christine Lagarde während der jetzt beginnenden Strategieprüfung weiterhin an der jetzigen Strategie ausrichten. "Wir haben eine neue Strategie erst dann, wenn wir die Prüfung abgeschlossen haben", sagte Lagarde in ihrer Pressekonferenz nach der jüngsten Ratssitzung.

Lagarde: Phase-eins-Deal von USA/China hat Risiken verringert

Der Abschluss des ersten Teils eines geplanten zweistufigen Außenhandelsabkommens zwischen den USA und China hat die Abwärtsrisiken für den Wachstumsausblick des Euroraums nach Einschätzung des EZB-Rats verringert. "Der Phase-eins-Deal hat die Unsicherheit verringert, wenn auch nicht getilgt", sagte EZB-Präsidentin Christine Lagarde.

Lagarde: EZB-Rat mit Wirkung des Tiering sehr zufrieden

Der Rat des Europäischen Zentralbank (EZB) ist nach den Worten von Präsidentin Christine Lagarde sehr zufrieden mit den Auswirkungen des abgestuften Einlagenzinses (Tiering) für die Geschäftsbanken des Euroraums. "Die einheitliche Meinung im Rat ist, dass das Tiering-System extrem gut funktioniert", sagte Lagarde. Derzeit gebe es keine Diskussion darüber, den Freistellungsbetrag, das Sechsfache des Reservesolls, zu verändern, fügte sie hinzu.

Lagarde: Entscheidung der Riksbank lässt keine Rückschlüsse auf EZB zu

Die Europäische Zentralbank (EZB) fühlt sich nach den Worten ihrer Präsidentin Christine Lagarde nicht von der Entscheidung der schwedischen Riksbank inspiriert, den Bankeinlagenzins auf null anzuheben und damit den Abschied vom Negativzins zu vollziehen. "Die Entscheidung der Riksbank lässt keine Rückschlüsse auf die Europäische Zentralbank zu", sagte Lagarde.

Bund wird Wachstumsprognose anheben - Zeitung

Die Regierung sieht die Konjunktur laut einem Medienbericht wieder im Aufwind. Das Wirtschaftsministerium werde in seinem Jahreswirtschaftsbericht die Wachstumsprognose für dieses Jahr auf 1,1 oder 1,2 Prozent erhöhen, meldete das Handelsblatt. Auf Anfrage von Dow Jones Newswires war das Ministerium nicht für eine Bestätigung zu erreichen.

SPD-Schiedskommission bestätigt Parteiausschluss von Sarrazin

Die Schiedskommission der Berliner Landes-SPD hat den Parteiausschluss von Thilo Sarrazin bestätigt. Das sagte Sarrazins Anwalt Andreas Köhler der Nachrichtenagentur AFP. Die Entscheidung ist noch nicht endgültig - der frühere Berliner Finanzsenator Sarrazin hatte bereits angekündigt, als nächsten Schritt das SPD-Bundesschiedsgericht anzurufen.

Merkel nennt Klimaschutz "eine Frage des Überlebens"

Vor den Wirtschaftsführern der Welt in Davos hat Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) den Klimaschutz ins Zentrum ihrer Rede gerückt und als "eine Frage des Überlebens" bezeichnet. Deshalb gebe es Handlungsdruck, die Ziele des Pariser Abkommens zu erreichen, wonach die Erderwärmung auf 1,5 Grad begrenzt werden müsse, betonte Merkel auf dem Weltwirtschaftsforum im Schweizer Skiort Davos. Doch mit den jetzigen Verpflichtungen sei es nicht möglich, die Vorgaben zu erreichen.

Steinmeier: Deutsche sind 75 Jahre nach Auschwitz nicht "immun gegen das Böse"

In einer historischen Rede in der israelischen Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier die Deutschen an ihre Verantwortung zum Eintreten gegen Antisemitismus erinnert und vor einem Rückfall in autoritäre Denkmuster gewarnt. "Ich wünschte, sagen zu können: Wir Deutsche haben für immer aus der Geschichte gelernt", sagte Steinmeier laut Redetext aus Anlass des 75. Jahrestags der Befreiung von Auschwitz. "Aber das kann ich nicht sagen, wenn Hass und Hetze sich ausbreiten."

Gericht weist weitere Klage gegen Ausbau von Flughafen BER ab

Gegner des Hauptstadtflughafens BER haben vor Gericht eine weitere Niederlage erlitten. Das Oberverwaltungsgericht (OVG) Berlin-Brandenburg wies die Klage einer Umweltvereinigung ab, die den Ausbau des Flughafens verhindern wollte. Das Gericht befand außerdem den übergangsweisen Weiterbetrieb des Flughafens Schönefeld auch nach der für Herbst geplanten BER-Eröffnung nicht für rechtswidrig.

VCI beklagt "absurd kurze Fristsetzung" bei Kohleausstiegsgesetz

Der Verband der Chemischen Industrie (VCI) hat eine viel zu kurze Fristsetzung bei der Kommentierung des Entwurfs für das Kohleausstiegsgesetz beklagt. Hauptgeschäftsführer Wolfgang Große Entrup erklärte, er habe "mit Befremden zur Kenntnis genommen", dass die Bundesregierung Verbänden und Bundesländern weniger als 24 Stunden gegeben habe.

Erstmals Vertreter aus Nordkorea bei Münchner Sicherheitskonferenz

Bei der Münchner Sicherheitskonferenz wird in diesem Jahr erstmals ein hochrangiger Vertreter aus Nordkorea erwartet. Der nordkoreanische Vize-Außenminister Kim Song Gyong werde bei dem Treffen in München kommenden Monat teilnehmen, sagte ein Sprecher der Sicherheitskonferenz.

Königin Elizabeth II. unterzeichnet Gesetz über britischen EU-Austritt

Königin Elizabeth II. hat das Brexit-Gesetz unterzeichnet. Damit könne Großbritannien die Europäische Union am 31. Januar verlassen, teilte Brexit-Minister Steve Barclay im Kurzbotschaftendienst Twitter mit. Das britische Parlament hatte den Gesetzestext am Mittwochabend endgültig gebilligt.

Trump-Regierung verspricht in Wahljahr Steuersenkungen für Mittelklasse

Die Regierung von US-Präsident Donald Trump hat im Wahljahr neue Steuersenkungen für die Mittelklasse versprochen. Finanzminister Steve Mnuchin sagte im Sender CNBC, Trump habe den Auftrag für eine "Steuer 2.0" gegeben. "Es wird Steuersenkungen für die Mittelklasse geben." Geplant seien auch weitere Anreize für mehr Wirtschaftswachstum. Nähere Angaben machte Mnuchin zunächst nicht.

Zwei weitere Städte in China setzen wegen Coronavirus öffentlichen Verkehr aus

Wegen des neuartigen Coronavirus wird in zwei weiteren chinesischen Städten der öffentliche Verkehr ausgesetzt. Die Behörden der Stadt Xiantao teilten mit, 30 Mautstationen auf den Zufahrtsstraßen zu der 1,5-Millionen-Einwohner-Stadt seien geschlossen worden. Der Verkehr dort sei untersagt. In der Stadt Chibi, die etwa eine halbe Million Einwohner hat, wollten die Behörden den öffentlichen Verkehr ab Mitternacht (Ortszeit; 17.00 Uhr MEZ) aussetzen.

US-Rohöllagerbestände stärker als erwartet gesunken

Die Rohöllagerbestände in den USA haben sich in der Woche zum 17. Januar verringert. Sie fielen nach Angaben der staatlichen Energy Information Administration (EIA) um 0,405 Millionen Barrel gegenüber der Vorwoche. Von Dow Jones Newswires befragte Analysten hatten einen Rückgang um 0,3 Millionen Barrel vorhergesagt. In der Vorwoche hatten sich die Lagerbestände um 2,549 Millionen Barrel reduziert.

Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe gestiegen

Die Zahl der Erstanträge auf Leistungen aus der US-Arbeitslosenversicherung hat in der Woche zum 18. Januar zugelegt. Im Vergleich zur Vorwoche stieg die Zahl der Anträge auf saisonbereinigter Basis um 6.000 auf 211.000, wie das US-Arbeitsministerium in Washington mitteilte.

Stimmung der Verbraucher im Euroraum im Januar konstant

Das Verbrauchervertrauen im Euroraum hat sich im Januar konstant gegenüber dem Vormonat gezeigt. Der von der EU-Kommission ermittelte Index verharrte auf dem Vormonatsniveau von minus 8,1 Punkten. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen Stand von minus 7,9 prognostiziert.

