Nachdem die Verbraucherpreise in Malaysia im Jahr 2019 um 0,7% gestiegen sind, werden sie im Jahr 2020 wieder etwas anziehen, so die Senior Economist Julia Goh und der Ökonom Loke Siew Ting von der UOB Group. Wichtige Zitate "Die Gesamtinflation stieg im Dezember auf 1,0% im Jahresvergleich (von 0,9% im November), so dass die Gesamtjahresinflation ...

Den vollständigen Artikel lesen ...