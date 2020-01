Das Interesse an E-Autos ist groß, aber die Zahl der Elektroauto-Käufer in Deutschland letztendlich sehr gering. Warum das so ist, hat eine Studie von McKinsey analysiert. 51 Prozent der Kunden in Deutschland sollen beim letzten Autokauf ernsthaft den Kauf eines E-Autos in Erwägung gezogen haben. Aber nur drei Prozent haben sich 2019 dann auch ein Elektroauto zugelegt. Warum das so ist, verdeutlicht eine aktuelle Studie von McKinsey. Demnach sollen allein 36 Prozent der Kunden, die kein E-Auto gekauft haben, darauf wegen der von ihnen empfundenen Unsicherheit über...

