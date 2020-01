Köln (ots) - 42 Prozent der Wahlberechtigten sind der Ansicht, Deutschland solle auch künftig so viele Flüchtlinge aufnehmen wie derzeit. 40 Prozent der Befragten plädieren dafür, weniger Flüchtlinge als aktuell aufzunehmen. Etwa jeder Zehnte (11 Prozent) findet, Deutschland sollte mehr Flüchtlingen Zuflucht gewähren.Zum Vergleich: Im September 2015 waren 37 Prozent für die Aufnahme gleich vieler Flüchtlinge, 33 Prozent für die Aufnahme von weniger und 22 Prozent für die Aufnahme von mehr Flüchtlingen.In den ostdeutschen Bundesländern ist die Forderung nach einer restriktiveren Flüchtlingspolitik ausgeprägter (50 Prozent) als im Westen des Landes (38 Prozent).Sommerurlaub 2020: Mehrheit plant Ferien in DeutschlandSommerurlaub im eigenen Land planen derzeit 39 Prozent der Wahlberechtigten, 34 Prozent wollen ins europäische Ausland reisen. Etwa jeden Achten (12 Prozent) zieht es im Sommer in Länder außerhalb Europas. Knapp jeder Vierte (23 Prozent) wird voraussichtlich im Sommer nicht verreisen.Ob in den Urlaub gefahren wird, hängt stark von den finanziellen Möglichkeiten ab. In Haushalten mit einem Netto-Einkommen unter 1.500 Euro werden 43 Prozent voraussichtlich zu Hause bleiben. In der Einkommensgruppe zwischen 1.500 und 3.000 Euro planen 27 Prozent keine Reise, während in den höheren Einkommensklassen nur 13 Prozent darauf verzichten wollen.Sonntagsfrage: Leichter Anstieg für SPD und GrüneWenn am Sonntag Bundestagswahl wäre, käme die Union aus CDU und CSU auf 26 Prozent der Wählerstimmen. Die Grünen wären mit 24 Prozent zweitstärkste Kraft. Für die SPD und AfD würden sich jeweils 14 Prozent entscheiden. Die Linke käme auf 8 Prozent der Stimmen, ebenso die FDP.Insgesamt käme die Regierungskoalition aus Union und SPD auf 40 Prozent der Stimmen.Im Vergleich zum DeutschlandTrend vom 9. Januar 2020 gewinnen SPD und Grüne je einen Prozentpunkt, die Union und FDP verlieren jeweils einen Prozentpunkt. Der Stimmenanteil für AfD und Linke bleibt unverändert.StudieninformationDer DeutschlandTrend ist eine Umfrage von Infratest dimap im Auftrag des ARD Morgenmagazins. Befragt wurden vom 21. bis 22. Januar 1.043 Wahlberechtigte.Die Fehlertoleranz liegt bei 1,4 (bei einem Anteilswert von 5 Prozent) bis 3,1 (bei einem Anteilswert von 50 Prozent) Prozentpunkten. Die vollständige Untersuchung kann telefonisch unter 0172 - 24 39 200 (Agentur Ulrike Boldt) angefordert werden.Die Ergebnisse werden im ARD-Morgenmagazin am Freitag, 24. Januar 2020, veröffentlicht.Die Fragen im Wortlaut:1. Welche Pläne haben Sie für den diesjährigen Sommerurlaub? Werden Sie in Deutschland, im europäischen Ausland oder in einem Land außerhalb Europas Urlaub machen? Oder werden Sie nicht verreisen? (Mehrfachnennung möglich)2. Wenn Sie einmal an die nach Europa kommenden Flüchtlinge denken: Soll Deutschland mehr Flüchtlinge aufnehmen, weniger Flüchtlinge aufnehmen oder in etwa so viele Flüchtlinge aufnehmen wie derzeit?3. Welche Partei würden Sie wählen, wenn am kommenden Sonntag Bundestagswahl wäre?Pressekontakt:Ihre Fragen richten Sie bitte an:WDR KommunikationTelefon (0221) 220 7100wdrpressedesk@wdr.deBesuchen Sie auch die WDR Presselounge: presse.WDR.deTwitter.com/WDRFotos finden Sie unter ard-foto.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/4500984