Präsident Bill Clinton, der 42. Präsident der Vereinigten Staaten, wird die Abschlussrede des 2020 Weltgipfels für Patientensicherheit, Wissenschaft und Technologie der Patient Safety Movement Foundation halten. Das 8. jährliche Gipfeltreffen findet in Huntington Beach, Kalifornien, statt und beginnt mit einem Vorgipfel-Symposium am Donnerstag, den 5. März.

Auf dem 2020-Gipfel arbeiten Krankenhausleiter, Innovatoren der Medizin- und Informationstechnologie, Patientenanwälte, politische Entscheidungsträger und Regierungsbeamte zusammen und diskutieren Best-Practice-Lösungen, um vermeidbare Todesfälle von Patienten in Krankenhäusern auf der ganzen Welt auszuschließen. Die Veranstaltung findet in Zusammenarbeit mit der Internationalen Gesellschaft für Qualität im Gesundheitswesen (International Society for Quality in Health Care, ISQua), der Amerikanischen Gesellschaft für Anästhesisten (American Society of Anesthesiologists) und der Europäischen Gesellschaft für Anästhesiologie (European Society of Anaesthesiology) statt.

Das Gipfeltreffen 2020 wird vom 5. bis 7. März 2020 im Waterfront Beach Resort in Huntington Beach, Kalifornien, stattfinden. Weitere Informationen zum Weltgipfel zu Patientensicherheit, Wissenschaft und Technologie 2020 finden Sie unter http://patientsafetymovement.org/summit. Eine Anmeldung kann auf der Anmeldeseite vorgenommen werden.

Über die Patient Safety Movement Foundation

Jedes Jahr sterben mehr als 200.000 Menschen unnötigerweise in US-amerikanischen Krankenhäusern. Weltweit kommen 4,8 Millionen Menschen in ähnlicher Weise ums Leben. Die Patient Safety Movement Foundation (PSMF) ist eine weltweite gemeinnützige Organisation, die kostenlose Hilfsmittel zur Verfügung stellt, um das Ziel von NULL vermeidbaren Todesfällen durch Behandlungsfehler in Krankenhäusern zu erreichen. Die Patient Safety Movement Foundation wurde mit Unterstützung der Masimo Foundation for Ethics, Innovation, and Competition in Healthcare gegründet, um die Anzahl von vermeidbaren Todesfällen auf NULL zu reduzieren. Die Verbesserung der Patientensicherheit erfordert gemeinschaftliche Bemühungen aller Interessenvertreter: Patienten, medizinische Fachkräfte, medizintechnische Unternehmen, Regierungsbehörden, Arbeitgeber und private Kostenträger. Der Weltgipfel zu Patientensicherheit, Wissenschaft und Technologie (World Patient Safety, Science Technology Summit) der PSMF bringt führende Experten aus aller Welt für anregende Diskussionen und neue Ideen zusammen, um den gegenwärtigen Stand der Dinge zu hinterfragen. Unsere umsetzbaren Lösungen für die Patientensicherheit (Actionable Patient Safety Solutions, APSS) bieten evidenzbasierte Prozesse, die Krankenhäusern helfen, Fehler zu vermeiden. Unser Versprechen für zugängliche Daten (Open Data Pledge) ermutigt medizintechnische Unternehmen, die Daten, für die ihre Produkte gekauft wurden, zu teilen. Mehr dazu unter patientsafetymovement.org.

