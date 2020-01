Bitcoin bei 55.100 US-Dollar? Jüngste Erkentnnisse deuten darauf hin, dass der Bitcoin erneut ordentlich in Schwung kommt. Doch was fehlt, damit der Bitcoin nachhaltig massiv an Wert gewinnt und in Sachen Marktkapitalisierung mit Apple, Microsoft & Co. mithalten kann?? Fundamentaldaten weisen auf Wachstum hin ? Handelsvolumen legt zu ? Bitcoin könnte Marktkapitalisierung von einer Billion US-Dollar erreichenDie erste aller Kryptowährungen erlebte bereits vor über zwei Jahren einen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...