Wie ein kleiner Zirkel von Politikern, Managern und Wissenschaftlern das angeschlagene Verhältnis zwischen China und Deutschland therapieren will.

Soll der Netzwerkausrüster Huawei am Ausbau des deutschen 5G-Netzes beteiligt werden - oder zur Sicherheit lieber nicht? Üben die Kaderkommunisten in Peking Druck aus, damit deutsche Maschinenbauer bei Ausschreibungen im Ausland gegenüber chinesische Firmen den Kürzeren ziehen? Sollen die Ostasiaten künftig noch deutsche Firmen aufkaufen dürfen? Und wenn ja, welche?

All diese Fragen treiben Manager ebenso um wie Kanzlerin Angela Merkel. China, einst verlängerte Werkbank der deutschen Industrie und riesiger Absatzmarkt, ist Deutschland und Europa zu einer ernsten Konkurrenz erwachsen. Der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) rät zu einer robusten Chinapolitik. Der Verband deutscher Maschinen- und Anlagenbauer (VDMA) hat sich offensiv gegen China positioniert. Was also ist das Reich ökonomisch und politisch für Deutschland: ein Gegner, ein Rivale, ein Partner?

Dass man China jedenfalls nicht ignorieren kann, sondern unbedingt einbinden muss - dieser Glaube eint ein gutes Dutzend deutscher Politiker und Manager, die gerade dabei sind, einen Club der Chinaversteher zu gründen: China-Brücke heißt der neue Verein, den an vorderer Stelle ein prominenter Exbundesminister initiiert: Hans-Peter Friedrich, Bundestagsvizepräsident, ehemals CSU-Innenminister. Friedrich, der sich immer noch als Wirtschaftspolitiker versteht, der er vor seiner Ministerzeit war, will den (Waren-)Austausch ...

