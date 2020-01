FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 24.01.2020 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 24.01.2020.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTWIOA XFRA US97651M1099 WIPRO LTD ADR /1 IR 2 0.013 EURVO7 XFRA US9290421091 VORNADO RLTY TR. SBI 0.595 EURSD3 XFRA US8292141053 SIMULATIONS PLUS DL-,01 0.054 EURONK XFRA US6826801036 ONEOK INC. (NEW) DL-,01 0.843 EURBN9 XFRA US0640581007 BK N.Y. MELLON DL -,01 0.280 EURSNF XFRA US25525P1075 DIVERSIFIED HLTHC.TR.-,01 0.135 EURRTE XFRA DK0010267129 RTX A/S NAM DK 5 0.335 EURGOKA XFRA US67623C1099 OFFICE PPTYS INC. TR. SBI 0.496 EUR4UP XFRA US90290N1090 USA COMPRES.PA.UTS DL-,01 0.473 EURHPO XFRA US81761L1026 SERVICE PROP.TR. SBI -,01 0.487 EURRYC XFRA CA7800871021 ROYAL BK CDA 0.720 EURAQ3 XFRA CA0213611001 ALTAGAS LTD 0.055 EUR5JB XFRA GRS282183003 JUMBO S.A. EO 0,88 0.282 EUR7MGC XFRA SG2F55990442 MAPLETREE N.ASIA COMM.T. 0.012 EUR26R XFRA US74967R1068 RMR GROUP INC.CL.A DL-,01 0.343 EURAXE XFRA US0147521092 ALEXANDER'S INC. DL 1 4.057 EURS2B XFRA NO0010612450 SELVAAG BOLIG AS NK 2 2.208 EUR