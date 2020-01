So lautet die neue Schnittrechnung der Banker in der begonnenen Konsolidierung. In den meisten Fällen werden Gewinne realisiert. Die andere Seite sind Gewinnwarnungen oder enttäuschende Ergebnisse mit der entsprechenden Reaktion enttäuschter Anleger. Mehr ist nicht drin! Aber spätestens bei 15 % Abschlag sollte man wohl zugreifen.



