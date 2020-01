Für die Aktienmärkte ist die Psychologie ein entscheidender Faktor - und das gilt insbesondere für die derzeitige Lage mit dem Coronavirus. Was derzeit in China passiert, ist eine seltsame Konstellation: die größte Migrationswelle der Welt (400 Millionen Chinesen reisen zum Neujahrsfest) plus verstärkte Globalisierung sorgen für die Ausbreitung eines Virus ...

Den vollständigen Artikel lesen ...