Das Chemieunternehmen Air Products and Chemicals (ISIN: US0091581068, NYSE: APD) wird am 11. Mai 2020 eine Quartalsdividende in Höhe von 1,34 US-Dollar an seine Aktionäre ausbezahlen (Record date ist der 1. April 2020). Damit erhöht Air Products and Chemicals die Dividendenausschüttung um 15,5 Prozent. Insgesamt wird die Dividende das 38. Jahr in Folge angehoben. Im Vorquartal kamen 1,16 US-Dollar zur ...

