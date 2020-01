Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

FEIERTAGSHINWEIS

FREITAG: Wegen der beginnenden chinesischen Neujahrsfeierlichkeiten findet am Freitag an den chinesischen Festlandbörsen kein Aktienhandel statt. Die Feiertagspause dauert bis einschließlich 30. Januar. In Hongkong wird am Berichtstag nur verkürzt gehandelt. Auch in Südkorea wird wegen des koreanischen Neujahrs nicht gehandelt.

MONTAG: In Südkorea bleiben die Börsen wegen der Feierlichkeiten zum Koreanischen Neujahr geschlossen.

Im chinesischen Kernland sowie in Hongkong ruht der Handel wegen der Goldenen Woche zum Neujahrfeiertag. In Australien wird wegen eines Ausgleichstages für den Nationalfeiertag am Wochenende nicht gehandelt.

TAGESTHEMA

Der Bayer-Konzern verhandelt angeblich über einen möglichen bevorstehenden Vergleich im Zusammenhang mit dem Unkrautvernichter Roundup (Glyphosat). Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg geht es um eine Vergleichssumme von 10 Milliarden Dollar. Davon seien 8 Milliarden Dollar für bestehende Klagen angedacht und 2 Milliarden für zukünftige Klagen. Damit wäre ein jahrelanger Streit um den Unkrautvernichter in den USA beigelegt. Kläger werfen dem von Bayer übernommenen Glyphosat-Hersteller Monsanto vor, das Mittel sei krebserregend. Der Konzern bestreitet dies jedoch. "Die Mediation wird gewissenhaft und zielorientiert fortgesetzt, um eine Lösung unter der Aufsicht von Ken Feinberg auszuloten", teilte ein Sprecher von Bayer auf Anfrage von Dow Jones mit. "Es gibt auch keine Gewissheit oder einen Zeitplan für eine umfassende Lösung".

AUSBLICK UNTERNEHMEN

06:50 CH/Givaudan SA, Jahresergebnis

07:00 SE/Telefon AB LM Ericsson, Ergebnis 4Q

08:00 DE/secunet Security Networks AG, Jahresergebnis

12:00 AT/AMS AG, ao HV, Thema u.a. Erhöhung des Grundkapitals

13:30 US/American Express Co, Ergebnis 4Q

Mögliche vorgezogene Termine - auf Basis des Vorjahres geschätzt:

-AT/Erste Group Bank AG, Jahresergebnis

AUSBLICK KONJUNKTUR

- FR 09:15 Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Januar (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 52,2 zuvor: 52,4 09:15 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Januar (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 50,6 zuvor: 50,4 - DE 09:30 Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Januar (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 53,0 zuvor: 52,9 09:30 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Januar (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 44,2 zuvor: 43,7 - EU 10:00 Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone Januar (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 52,7 zuvor: 52,8 10:00 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Eurozone Januar (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 46,7 zuvor: 46,3 Einkaufsmanagerindex gesamt PROGNOSE: 51,1 zuvor: 50,9 - GB 10:30 Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Januar (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 51,5 zuvor: 50,0 10:30 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Januar (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 49,0 zuvor: 47,5 - BE 15:00 Geschäftsklimaindex Januar PROGNOSE: -3,9 Punkte zuvor: -3,4 Punkte - US 15:45 Einkaufsmanagerindex Service Markit Januar (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 52,8 zuvor: 52,8 15:45 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Markit Januar (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 52,2 zuvor: 52,4

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

11:30 PL/Auktion von Nullkuponanleihen mit Laufzeit Juli 2022 Auktion 2,25-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Oktober 2024 Auktion zinsvariabler Anleihen mit Laufzeit Mai 2025 Auktion 2,75-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Oktober 2029 Auktion zinsvariabler Anleihen mit Laufzeit November 2029 Auktion 4,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit April 2047 im Gesamtvolumen von 4 Mrd bis 6 Mrd PLN

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: DAX-Future 13.504,50 0,91 S&P-500-Future 3.330,75 0,11 Nikkei-225 23.827,18 0,13 Schanghai-Composite FEIERTAG +/- Ticks Bund -Future 172,87 -4 Vortag: INDEX Vortagesschluss +/- % DAX 13.388,42 -0,94 DAX-Future 13.482,50 -0,00 XDAX 13.487,42 0,00 MDAX 28.480,53 -0,95 TecDAX 3.170,33 -0,30 EuroStoxx50 3.736,85 -0,87 Stoxx50 3.436,69 -0,54 Dow-Jones 29.160,09 -0,09 S&P-500-Index 3.325,54 0,11 Nasdaq-Comp. 9.402,48 0,20 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 172,91 +53

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Mit einem etwas festeren Start an Europas Börsen rechnen Händler am Freitag. Die Indizes dürften die späte Erholung vom Vortag fortsetzen. Gute Zahlen von Intel sollten Tech-Unternehmen tragen. Dazu kamen beschwichtigende Aussagen der WHO, die in dem China-Virus keinen Grund sind, einen globalen Notfall auszurufen. Dazu tragen die entschiedenen Maßnahmen der chinesischen Regierung bei, die bereits mehrere Städte abgeriegelt hat. Klar im Fokus stehen die ersten Einkaufsmanager-Indizes des Jahres (PMIs). Sollten sie weiter auf eine Konjunkturerholung deuten, dürfte es auch an den Börsen weiter aufwärts gehen. Sollte sich zudem bewahrheiten, dass ein Vergleich um den Unkrautvernichter Roundup (Glyphosat) bevorsteht, könnte eine Hausse der Bayer-Aktie folgen. "Wegen der hohen Gewichtung von Bayer würde dann auch der DAX gleich ein neues Allzeithoch machen", sagt ein Händler.

Rückblick: Die Ausbreitung des neuen Coronavirus belastete. Besonders schwach tendierten die von China abhängigen Rohstofftitel (minus 2,9 Prozent) sowie die Aktien der Reise- und Freizeitbranche (minus 1,8 Prozent). China hat weitere Städte unter Quarantäne gestellt. "Das Pferd ist aber bereits aus dem Stall", so ein Händler mit Blick darauf, dass nun bereits in mehreren Ländern Erkrankungen festgestellt wurden. Mit dem Index der Auto-Aktien ging es um 2 Prozent nach unten. Er litt nicht nur unter China, sondern auch unter Sorgen von Einfuhrzöllen der US-Regierung. Zudem hatte die Citigroup Renault auf "Verkaufen" gesenkt und Conti von der Kaufliste gestrichen: Conti fielen um 3,4 Prozent und Renault um 5 Prozent. Die zinsreagiblen Versorgertitel zeigten sich mit fallenden Rentenrenditen mit einem Plus von 0,7 Prozent. STMicro kletterten um fast 7 Prozent. Im vierten Quartal hat STMicro laut Citigroup beim Umsatz um 2 Prozent oberhalb der Prognose gelegen. Safran stiegen um 1,3 Prozent. Hier trieben Aussagen des neuen Boeing-CEO David Calhoun, der noch vor dem Sommer die Produktion der Krisenmaschine 737 Max wieder aufnehmen möchte.

DAX/MDAX/TECDAX

Schwächer - Auf der Verliererseite standen angesichts der Virusfurcht die vom Welthandel abhängigen Aktien der Deutschen Post mit einem Minus von 2,6 Prozent. Mit der Schwäche der Autowerte verloren Daimler 2,2 Prozent. Dagegen stiegen Wirecard um 4,2 Prozent. Der neue Aufsichtsratsvorsitzende Thomas Eichelmann sagte, das Unternehmen schaffe gerade neue Compliance-Strukturen. Der TecDAX - in dem Wirecard hoch gewichtet sind - lag zeitweise weiter auf Rekordkurs. Gestützt wurde er auch von festen Halbleiterwerten. Infineon zogen um 0,8 Prozent an und Siltronic um 0,7 Prozent. Sie profitierten von STMicro. Angesichts des schwierigen Umfelds für den Reise- und Touristik-Bereich nach der Abschottung mehrerer chinesischer Großstädte hielten sich Lufthansa mit einem Minus von 0,4 Prozent vergleichsweise gut. Gestützt wurden sie von Berichten über einen möglichen Börsengang der Wartungssparte Lufthansa Technik. Einen Kurseinbruch um 8 Prozent erlitten Hochtief. Händler verwiesen darauf, dass die Australien-Tochter Cimic die Abschlussdividende streicht. Verbio erhöhte den Ausblick. Für die Aktie ging es um fast 17 Prozent nach oben.

XETRA-NACHBÖRSE

Im Gefolge der US-Börsen machten die deutschen Aktien im nachbörslichen Handel am Donnerstag Boden gut. In der dritten Reihe büßte Verbio im Zuge von Gewinnmitnahmen am Abend 2 Prozent ein. Allerdings hatten die Titel im regulären Geschäft ein Plus von über 16 Prozent verzeichnet, nachdem das Unternehmen seine Ergebnisprognose erhöht hatte. Axel Springer wurden 1 Prozent höher getaxt bei 63,10 Euro. Am Abend hatte die Holdinggesellschaft Traviata B.V. mitgeteilt, dass sie den Aktionären von Axel Springer im Rahmen eines öffentlichen Delisting-Angebots den Erwerb sämtlicher Springer-Aktien für 63 Euro je Aktie in bar anbiete.

USA / WALL STREET

