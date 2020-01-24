Anzeige
Mehr »
Login
Freitag, 24.01.2020 Börsentäglich über 12.000 News von 622 internationalen Medien

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A0HHDQ ISIN: AU000000CFE0 Ticker-Symbol: HM5 
Frankfurt
24.01.20
08:20 Uhr
0,000 Euro
-0,003
-94,12 %
Branche
Rohstoffe
Aktienmarkt
AUSTRALIEN
1-Jahres-Chart
CAPE LAMBERT RESOURCES LIMITED Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
CAPE LAMBERT RESOURCES LIMITED 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
0,003
0,004
09:39
0,003
0,003
09:39
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
CAPE LAMBERT RESOURCES
CAPE LAMBERT RESOURCES LIMITED Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
CAPE LAMBERT RESOURCES LIMITED0,000-94,12 %