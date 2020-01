Ein Report der Beratungsfirma THEnergy analysiert, wie Microgrids mit erneuerbaren Energien durch Effizienzsteigerung bei Diesel-Generatoren optimiert werden können. Das Jahr 2019 war nach Einschätzung des Studienautors, Thomas Hillig, Geschäftsführer von THEnergy, der Wendepunkt für Erneuerbare-Energien-Projekte an netzfernen Bergwerken. Mehr als ein Dutzend Anlagen wurden in Betrieb genommen beziehungsweise angekündigt. Erst in einem langwierigen Prozess hätten Erneuerbare im Bergbau in Form von ...

