selbst der Corona-Virus in Asien konnte den DAX 30 nicht in seinem Aufwärtsmodus stoppen. So paradox und befremdlich das auch anmuten mag. Zudem hält die EZB an ihrer Nullzinspolitik fest. Die hohe Verschuldung sowie die europäische Inflationsrate von 1,2 Prozent ließen gestern keinerlei Schritte für höhere Zinsen zu. Nach der gestrigen Konsolidierung geht der Fokus beim deutschen Leitindex wieder nach oben. Kurzfristig gen 13.640. Mittelfristig gen 14.000… Stopps- und Take-Profit-Marken sollte ...

