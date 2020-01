Nachdem am Mittwoch der High-Yield (HY) Markt deutlich an Fahrt aufgenommen hatte, setzte sich dies auch gestern fort - mit Emissionen der United Group und Altice. Altice platzierte drei Tranchen. Zwei EUR Tranchen mit 5 Jahren (erstmals rückzahlbar nach zwei Jahren 5NC2) bzw. 8 Jahren (8NC3) Laufzeit zu je EUR 500 Mio. und eine USD Tranche mit einer Laufzeit von 8 Jahren (8NC3) und einem Volumen von USD 1,225 Mrd. Für heute steht mit der Empark bereits die nächste HY Emission an. Für nächste Woche plant mit der deutschen Cheplapharm ein weiterer HY Emittent eine Roadshow. Financialseitig ließ hingegen die Dynamik deutlich nach. So sahen wir gestern keine Covered Bond Emission. Die DeutschePfandbriefbank platzierte eine EUR 300 ...

