Prag (ots/PRNewswire) - Die European Business Services Association gab die Auswahlliste des achten jährlichen Preises CEE Business Services Awards bekannt. Die Liste der Nominierungen enthält die IBA Group - www.ibagroupit.com - in den folgenden drei Kategorien.- Top-Robotik-Implementierung des Jahres (Top Robotics Implementationof the Year) (Automatisierung von medizinischenVersicherungsansprüchen; Automated Processing of Medical InsuranceDocuments)- Beste Zusammenarbeit des Jahres zwischen Universität undUnternehmen (Best University-Business Cooperation of the Year) -Mittel- und Osteuropa (Zusammenarbeit bei der Schaffung einerintelligenten digitalen Zukunft; Co-Creating Smart Digital Future)- Top-CSR-Initiative des Jahres (Top-CSR Initiative of the Year,Unternehmerische Gesellschaftsverantwortung) - Mittel- undOsteuropa ( Reise durch die Welt der Technologien; Journey acrossTechnologies). Für die Top-Robotik-Implementierung des Jahres (Top Robotics Implementation of the Year) legte die IBA Group eine Lösung vor, die Geschäftsabläufe bei einer Krankenversicherung automatisiert, angefangen von der Einreichung von Versicherungsansprüchen bis zur Ausstellung von Zahlungsdokumenten. Die kognitive Automatisierungslösung bearbeitet bis zu 10.000 unstrukturierte Dokumente pro Tag.Der Kandidat für die Beste Zusammenarbeit des Jahres zwischen Universitäten und Unternehmen (Best University-Business Cooperation of the Year), das Projekt Zusammenarbeit bei der Schaffung einer intelligenten digitalen Zukunft (Co-Creating Smart Digital Future), stellt eine langfristige Zusammenarbeit zwischen der IBA Group und den führenden Universitäten der Länder, in denen das Unternehmen tätig ist, dar, einschließlich Belarus, der Tschechischen Republik und Bulgarien. Darüber hinaus hat die IBA Group eine Zusammenarbeit mit regionalen Universitäten initiiert, um zur Nachhaltigkeit von kleinen Städten beizutragen. Die vielversprechendsten Projekte sind die R&D Labs, die die IBA Group in Zusammenarbeit mit der IBM und SAP aufgebaut hat. Die Labore bieten Schulungen und Räumlichkeiten an, in denen Studenten und Mitarbeiter der IBA Group zusammenarbeiten können, um Lösungen für kleinere, aber auch globale Probleme zu finden.Für die Top-CSR-Initiative des Jahres (Top CSR Initiative of the Year) reichte die IBA Group das Projekt Reise durch die Welt der Technologien (Journey Across Technologies) ein. Das Ziel des Projekts ist es, Schüler und Universitätsstudenten in aufstrebenden IT-Disziplinen anzuleiten und zu schulen sowie Karrierechancen für Studenten zu bieten.Insgesamt zog die European Business Services Association 101 Unternehmen in 26 Auszeichnungskriterien in die engere Wahl . Die unabhängige Jury aus 28 Mitgliedern wird das endgültige Urteil am Abend vor der CEE Business Services Awards Gala fällen, die für den 30. Januar 2020 geplant ist.Um die Auswahlliste der CEE Business Services Awards zu sehen, besuchen Sie bitte: http://ceeoutsourcingawards.com/.Kontakt:Irina KiptikovaCorporate Communications Directorkiptikova@ibagroupit.comTel.: +375 17-269-7912Original-Content von: IBA Group, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100061562/100840547