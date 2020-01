Die Aktie von Wirecard (WKN: 747206) hat in diesem noch recht jungen Börsenjahr bereits einige größere Meldungen von sich gegeben. Zwar ist es im Kontext der "Financial Times" und auch der bisherigen Partnerschaften vergleichsweise ruhig gewesen. Dafür gab es jedoch an anderer Stelle einen Paukenschlag. Per 10. Januar ist der bisherige Aufsichtsratsvorsitzende Wulf Matthias mit sofortiger Wirkung zurückgetreten und für ihn ist mit Thomas Eichelmann ein anderer Funktionär nachgerückt, der möglicherweise ...

Den vollständigen Artikel lesen ...