BRÜSSEL (dpa-AFX) - EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und EU-Ratspräsident Charles Michel haben am Freitag das Brexit-Abkommen unterzeichnet. "Charles Michel und ich haben gerade das Abkommen über den Austritt des Vereinigten Königreichs aus der EU unterzeichnet und damit den Weg für seine Ratifizierung durch das Europäische Parlament frei gemacht", schrieb von der Leyen auf Twitter.



Die britische Königin Elizabeth II. hatte am Donnerstag das britische Ratifizierungsgesetz zum Brexit-Abkommen gebilligt. Nun muss noch der britische Premierminister Boris Johnson das Gesetz unterzeichnen. Das Europaparlament soll das Vertragswerk am 29. Januar ratifizieren. Am 31. Januar um 24.00 Uhr (MEZ) soll Großbritannien die Europäische Union verlassen./blu/DP/jha