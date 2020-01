FRANKFURT (Dow Jones)--Der Bund-Future notiert am Freitag im Verlauf des Frühhandels weiterhin knapp behauptet. Er verliert 8 Ticks auf 172,83 Prozent, verglichen mit 172,91 Prozent zum Schluss am Vortag. Gestartet war er in der Nacht mit 172,82 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 172,92, das -tief bei 172,8 Prozent. Umgesetzt wurden bisher gut 25.300 Kontrakte.

"Das Chartbild hellt sich derweil auf", so die Helaba-Analysten. So stehe der DMI auf Kauf und das Kurs-Momentum liege im positiven Bereich. Zudem seien Stochastic und RSI gegen Norden gerichtet, wobei diese noch im neutralen Bereich lägen. Auf Hürden stoße der Future bei 173,22 und 173,43 Prozent, dem 38,2-Prozent-Retracement des Abschwungs von 178,66 bis 170,19 Prozent. Eine erste Unterstützung liege an der 55-Tagelinie bei 172,16 Prozent. Darunter verlaufe die 21-Tagelinie bei 171,64 Prozent.

Im Blick stünden nun die Einkaufsmanager-Indizes am Vormittag.

January 24, 2020 02:39 ET (07:39 GMT)

