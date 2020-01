Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

UN-Generalsekretär: Wir verlieren den Kampf gegen den Klimawandel

UN-Generalsekretär António Guterres hat mit eindringlichen Worten vor einem Scheitern der Klimapolitik gewarnt. "Wir sind immer noch dabei, diesen Kampf zu verlieren", sagte Guterres beim Weltwirtschaftsforum im schweizerischen Davos und beklagte einen "Mangel an politischem Willen", Klimaziele zu erreichen. Der UN-Generalsekretär forderte eine "bedeutsame Verschiebung" von umweltschädlichen Investitionen hin zur sogenannten grünen Wirtschaft.

Von der Leyen und Michel unterzeichnen Brexit-Vertrag

Eine Woche vor dem Brexit haben EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Ratspräsident Charles Michel das Abkommen über den Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union unterzeichnet. Das teilte von der Leyen am Freitagmorgen in einer Twitter-Botschaft mit, in der sie auch ein Bild von der Unterzeichnung veröffentlichte. Damit sei der Weg frei für die Ratifizierung durch das Europäische Parlament.

SPD und Grüne gewinnen in Umfrage hinzu

Die SPD und die Grünen haben im aktuellen ARD-Deutschlandtrend leichte Gewinne verbucht. Wäre am Sonntag Bundestagswahl, käme die Union demnach auf 26 Prozent der Wählerstimmen. Die Grünen wären mit 24 Prozent zweitstärkste Kraft. Für die SPD und AfD würden sich jeweils 14 Prozent entscheiden. Die Linke käme auf 8 Prozent der Stimmen, ebenso die FDP.

Polnisches Parlament billigt Gesetz zur Bestrafung kritischer Richter

Das polnische Parlament hat ein umstrittenes Gesetz zur Bestrafung regierungskritischer Richter gebilligt. Im Sejm, dem Unterhaus des Parlaments, stimmten 234 Abgeordnete für den Entwurf der nationalkonservativen Regierungspartei Recht und Gerechtigkeit (PiS). 211 Oppositionsabgeordnete stimmten dagegen. Es gab zudem neun Enthaltungen. Der der PiS nahestehende Präsident Andrzej Duda muss das Gesetz noch in Kraft setzen.

Trump-Ankläger begründen Vorwurf des Amtsmissbrauchs

Der Präsident ist kein "König": Im Impeachment-Prozess gegen US-Präsident Donald Trump haben die als Ankläger auftretenden oppositionellen Demokraten detailliert ihren Vorwurf des Amtsmissbrauchs begründet. Sie legten im Senat zahlreiche Zeugenaussagen, Dokumente und Textbotschaften von Schlüsselfiguren der Ukraine-Affäre vor. Mit den Materialien wollen sie belegen, dass Trump gegen seinen Amtseid verstieß, indem er Kiew zu Ermittlungen gegen seinen Rivalen Joe Biden drängte.

Trump will Nahost-Friedensplan noch vor Treffen mit Netanjahu vorlegen

US-Präsident Donald Trump will seinen lange erwarteten Friedensplan für den Nahen Osten in den nächsten Tagen vorlegen. Trump sagte, er wolle den Plan noch vor dem für Dienstag geplanten Besuch des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu in Washington veröffentlichen. Der Plan soll den Weg zu einer Aussöhnung zwischen Israelis und Palästinensern ebnen.

WHO ruft vorerst keinen internationalen Gesundheitsnotstand aus

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) ruft wegen des neuen Coronavirus in China vorerst keinen internationalen Gesundheitsnotstand aus. Die Erkrankung habe in China zu einem Notstand, aber "noch nicht" zu einem weltweiten Gesundheitsnotstand geführt, sagte WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus nach einer zweitägigen Krisensitzung in Genf. Bisher gebe es außerhalb Chinas "keine Hinweise" auf eine Übertragung des Krankheitserregers von Mensch zu Mensch.

Neuer Coronavirus-Verdachtsfall in den USA

In den USA ist ein neuer Verdachtsfall einer Infektion mit dem neuartigen Coronavirus aus China gemeldet worden. Ein aus der chinesischen Stadt Wuhan eingereister Patient im texanischen Brazos County sei womöglich mit dem Virus infiziert, teilten die örtlichen Behörden mit. Bestätigt ist der Fall aber noch nicht. Der Mann wurde vorübergehend in seinem Haus isoliert, bis ein Bluttest Klarheit schafft.

Trump begrenzt Visa-Vergabe an Schwangere wegen "Geburtstourismus"

US-Präsident Donald Trump will mit strengeren Visa-Regeln für schwangere Frauen einen "Geburtstourismus" bekämpfen. "Die Integrität der US-Staatsbürgerschaft muss geschützt werden", erklärte das Weiße Haus. Schwangere Frauen würden einreisen, um ihrem Kind per Geburt in den USA automatisch zu einer "dauerhaften US-Staatsbürgerschaft" zu verhelfen.

Weitere chinesische Städte in Kampf gegen Virus abgeriegelt

China hat seine Sicherheitsmaßnahmen gegen das neuartige Coronavirus nochmals drastisch ausgeweitet. Bis Freitag wurden in fast einem Dutzend Städten der zentralchinesischen Provinz Hubei die öffentlichen Verkehrsverbindungen weitgehend gekappt. Insgesamt rund 26 Millionen Menschen standen damit praktisch unter Quarantäne. Laut neuen Zahlen der chinesischen Regierung stieg die Zahl der Todesopfer durch das Virus in China um weitere acht Fälle auf mindestens 26.

+++ Konjunkturdaten +++

Japan/Kernverbraucherpreise Dez +0,7% (PROG: +0,7%) gg Vj

Japan/Verbraucherpreise Dez +0,8% gg Vj

Japan/Verbraucherpreise Dez +0,1% gg Vm

Neuseeland 4Q Verbraucherpreise +0,5% (PROGNOSE: +0,4%) gg Vorquartal

Neuseeland 4Q Verbraucherpreise +1,9% (PROGNOSE: +1,8%) gg Vorjahr

