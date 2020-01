BERLIN (Dow Jones)--Die Unionsfraktion will Hersteller, die für den Ausbau des schnellen 5G-Internetstandards infrage kommen, laut dem Entwurf eines aktuellen Positionspapiers einer umfassenden Vertrauensprüfung unterziehen. In dem Papier heißt es nach Angaben der Rheinischen Post, vertrauenswürdig könnten in dem Zusammenhang "nur solche Ausrüster sein, die einen klar definierten Sicherheitskatalog nachprüfbar erfüllen". Der müsse auch beinhalten, "dass eine Einflussnahme durch einen fremden Staat auf unsere 5G-Infrastruktur ausgeschlossen ist".

Einzelne Sicherheitskriterien nennt das Papier den Angaben zufolge jedoch nicht. Auch das chinesische Unternehmen Huawei wird auf den zwei Seiten nicht namentlich genannt. "Bei Planung und Aufbau der Netze sind aus Sicherheitsgründen 'Monokulturen' durch den Einsatz von Komponenten unterschiedlicher Hersteller zu vermeiden", heißt es darin allerdings. Sollte ein Unternehmen gegen Sicherheitsauflagen und -anforderungen verstoßen, müsse das erhebliche, auch rückwärtsgewandte Sanktionen einschließlich der Entziehung des Sicherheitszertifikates nach sich ziehen.

