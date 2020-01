Leipzig (ots) - Großer Bahnhof am Gründungsort: Anlässlich der 120-Jahrfeier des DFB findet am 28. Januar in der Leipziger Büttnerstraße 10 eine feierliche Gesprächsrunde mit DFB-Präsident Fritz Keller statt. Die Veranstaltung des Sächsischen Fußball-Verbandes, der Hochschule Mittweida zusammen mit dem MDR ist ab 10.00 Uhr im Livestream bei sport-im-osten.de zu sehen.Mit 62:22 Stimmen wurde am 28. Januar 1900 in der Leipziger Gaststätte "Mariengarten" der Deutsche Fußball-Bund (DFB) gegründet und Prof. Dr. Ferdinand Hueppe zum ersten Vorsitzenden gewählt. 120 Jahre später hat Fritz Keller beim DFB als Präsident das Sagen. Am 28. Januar kommt er zur Geburtstagsfeier nach Leipzig und spricht zusammen mit MDR-Sportchef Raiko Richter, dem Präsidenten des Sächsischen Fußball-Verbandes, Hermann Winkler, und dem Rektor der Hochschule Mittweida, Prof. Ludwig Hilmer, über Geschichte, Gegenwart und Zukunft des deutschen, vor allem des ostdeutschen Fußballs.Laut Raiko Richter, MDR-Hauptredaktionsleiter Sport, sollte bei Jubiläen wie dem DFB-Geburtstag auch darauf hingewiesen werden, dass der Osten präsenter sein muss. "Ich denke da im Fußball an die Vergabe von Länderspielen, Maßnahmen oder Institutionen. Wir sind als 'Sport im Osten' auch die Stimme des Ostens, nehmen Stimmungen und Wünsche der Menschen in unserer Region auf und transportieren diese. Die Menschen hier wollen einfach mehr einbezogen werden. Wir sind immer mehr auch Empfänger - und nicht nur Sender."In der von Stephanie Müller-Spirra moderierten Gesprächsrunde "120 Jahre DFB - Von der Gründung zur Moderne" geht es neben dem Fußball im Osten u.a. um die bevorstehende Fußball-EM 2020, um Frauenfußball und E-Sport. Thematisiert werden aber auch die Schattenseiten des Fußballs, wie Gewalt gegen Schiedsrichter - zu sehen am 28. Januar, ab 10.00 Uhr im MDR-Livestream. Auch die "Umschau" fragt am 28. Januar um 20.15 im MDR-Fernsehen "120 Jahre DFB - Wie steht es um den Fußball im Osten?"Hinweis an die Redaktionen:Wenn Sie sich für die Veranstaltung in Leipzig akkreditieren möchten, schreiben Sie bitte bis 27. Januar an presse@mdr.de. Bitte beachten Sie: Die Podiumsdiskussion findet in einem sehr kleinen Raum statt. Pressevertreterinnen und -vertreter müssen auf einen separaten Raum ausweichen, in dem die Podiumsdiskussion via Livestream verfolgt werden kann. Im Anschluss ist eine Presserunde für Fotos und O-Töne vorgesehen. Zudem bietet "Sport im Osten" interessierten Redaktionen Footage-Material zur Berichterstattung in den eigenen Medien an.Pressekontakt:MDR, Presse und Information, Alexander Hiller, Tel.: (0341) 3 00 6472, E-Mail: presse@mdr.de, Twitter: @MDRpresseOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7880/4501154