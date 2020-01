Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Im Umfeld unveränderter EZB-Zinsen und dem bestätigten Lockerungsbias verzeichnete der Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) gestern Gewinne, was auch den Sorgen vor einer Coronavirus-Epidemie geschuldet war, so die Analysten der Helaba.Im Tageshoch habe er bei 173,09 notiert. Die europäischen Einkaufsmanagerindices könnten den Future heute dagegen unter Druck setzen. Das Chartbild helle sich derweil auf. So stehe der DMI auf Kauf und das Kursmomentum liege im positiven Bereich. Zudem seien Stochastik und RSI gen Norden gerichtet, wobei diese noch im neutralen Bereich lägen. Auf Hürden stoße der Future bei 173,22, 173,43 (38,2%-Retracement von 178,66 bis 170,19) und bei 173,62 (100-Tagelinie). Eine erste Unterstützung bestehe an der 55-Tagelinie bei 172,16. Darunter verlaufe die 21-Tagelinie bei 171,64. Die Trading-Range liege zwischen 172,16 und 173,22. (24.01.2020/alc/a/a) ...

