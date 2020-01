Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--Kräftig steigende Kurse verzeichnen die europäischen Börsen zur Eröffnung am Freitag. Der DAX steigt um 1,3 Prozent auf 13.556 Punkte und macht damit die Verluste vom Donnerstag mehr als wett. Stärkster Wert sind Bayer mit einem Plus von 3 Prozent nach Berichten über einen möglichen Glyphosat-Vergleich in den USA. Der Euro-Stoxx-50 legt um 1,2 Prozent auf 3.782 Punkte zu. In Europa liegen alle Stoxx-Branchenindizes mehr oder weniger deutlich im Plus.

Zum einen verliert das neue Corona-Virus etwas an Schrecken. Die Weltgesundheitsorganisation WHO hat auf das Ausrufen eines globalen Notstands verzichtet. Darüber hinaus habe Gilead Sciences mitgeteilt, sein Anti-Ebola-Mittel Remdesivir könnte auch gegen das neue Virus wirken, heißt es in einem Medienbericht.

Zum anderen profitiert die Stimmung auch von Spekulationen um mögliche Steuersenkungen. In den USA will Präsident Donald Trump vor den Wahlen den Mittelstand entlasten. In ein ähnliches Horn bläst der SPD-Vorsitzende Norbert Walter-Borjans, nachdem die Co-Vorsitzende Saskia Esken Steuersenkungen kürzlich noch als "gefährlich" bezeichnet hatte. Allerdings will Walter-Borjans auch den Spitzensteuersatz erhöhen.

Neue Impulse könnten auch von zahlreichen Einkaufsmanager-Indizes ausgehen, am Vormittag werden sie in Europa und am Nachmittag in den USA veröffentlicht. Der französische Index für die Industrie ist trotz der Streiks gestiegen und besser ausgefallen als erwartet, der Index für den Service-Bereich liegt allerdings knapp unter den Erwartungen. Auch der deutsche Einkaufsmanagerindex für die Industrie lag mit 45,2 über der Erwartung von 44,2. Der Index für den Service-Bereich übertraf die Prognose ebenfalls.

Aus charttechnischer Sicht dürfte sich die Situation mit dem Anstieg des DAX über den Wiederstand über 13.548 Punkte verbessern. Das könnte dann laut Marktanalysten einen Anlauf an das neue Allzeithoch bei 13.640 Punkten auslösen.

Bayer an der Spitze der Gewinnerliste

Für die Bayer-Aktie geht es um 3,5 Prozent auf 76,70 Euro nach oben. Grund sind Berichte über einen bevorstehenden Vergleich beim Thema Roundup. Die Nachrichtenagentur Bloomberg nennt eine Vergleichssumme von 10 Milliarden Dollar. "Das wäre viel, viel weniger als bisher gedacht", so ein Teilnehmer. Eher habe man mit Summen um 15 Milliarden Dollar gerechnet. Sollte es sich bewahrheiten, wären Kursgewinne der Aktie von über 20 Prozent denkbar, heißt es weiter. Denn ein solcher Vergleich würde Bayer wieder die Bewertung als normales Chemie-Pharma-Unternehmen erlauben.

TecDAX auf Hausse-Kurs - neues 19-Jahres-Hoch

Gute Zahlen von Intel treiben die Technologie-Unternehmen an. Infineon steigen um 1,3 Prozent und Siltronic um 2,7 Prozent, SAP ziehen nach starken Zahlen vom Intel-Cloud-Geschäft um 1,8 Prozent an. Der TecDAX setzt seinen Hausse-Kurs mit einem Plus von 0,9 Prozent auf 3.201 Punkte fort, damit steht er erstmals seit über 19 Jahren oberhalb der 3.200er Marke.

Ericsson und Remy nach Zahlen schwach

Ericsson fallen dagegen um 6,8 Prozent. Die Marge im Bereich Netze ist zwar im vierten Quartal auf 41,1 Prozent gestiegen von 39,9 Prozent. Das Unternehmen sieht sich nun auch auf einem guten Weg zum Erreichen auch der mittelfristigen Ziele und erhöht die Dividende auf 1,50 von 1,00 Schwedischen Kronen. Allerdings wächst das Geschäft in Europa langsamer als erwartet, und in China könnte der Aufbau des 5G-Netzes unter dem Corona-Virus leiden.

Auch Remy Cointreau fallen um 8,4 Prozent. Der Getränke-Konzern hat im dritten Quartal nur gut 290 Millionen Euro umgesetzt und damit deutlich weniger als die erwarteten 309 Millionen Euro.

Im MDAX steigen Krones um gut 7 Prozent. Die UBS hat die Aktien des Herstellers von Getränkeabfüllanlagen auf die Kaufliste genommen.

=== Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.781,86 1,20 45,01 0,98 Stoxx-50 3.471,45 1,01 34,76 2,01 DAX 13.556,31 1,25 167,89 2,32 MDAX 28.776,70 1,04 296,17 1,64 TecDAX 3.208,37 1,20 38,04 6,42 SDAX 12.572,97 1,08 134,29 0,49 FTSE 7.603,63 1,28 95,96 -0,46 CAC 6.041,58 1,17 69,79 1,06 Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite -0,29 0,02 -0,53 US-Zehnjahresrendite 1,76 0,03 -0,92 US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 1,53 1,6 1,51 32,8 5 Jahre 1,57 2,4 1,54 -35,8 7 Jahre 1,68 2,9 1,65 -57,2 10 Jahre 1,76 2,6 1,73 -68,7 30 Jahre 2,21 2,9 2,18 -86,0 DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:22 Do, 17.31 Uhr % YTD EUR/USD 1,1053 -0,02% 1,1047 1,1039 -1,5% EUR/JPY 121,19 +0,09% 121,01 120,66 -0,6% EUR/CHF 1,0720 +0,03% 1,0718 1,0703 -1,3% EUR/GBP 0,8415 -0,12% 0,8414 0,8423 -0,6% USD/JPY 109,62 +0,08% 109,54 109,30 +0,8% GBP/USD 1,3136 +0,11% 1,3130 1,3105 -0,9% USD/CNH (Offshore) 6,9267 -0,10% 6,9249 6,9419 -0,6% Bitcoin BTC/USD 8.300,51 -1,03% 8.298,01 8.310,01 +15,1% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 55,78 55,59 +0,3% 0,19 -8,2% Brent/ICE 62,20 62,04 +0,3% 0,16 -5,8% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.558,60 1.563,25 -0,3% -4,66 +2,7% Silber (Spot) 17,79 17,80 -0,1% -0,01 -0,3% Platin (Spot) 1.009,50 1.004,70 +0,5% +4,80 +4,6% Kupfer-Future 2,72 2,73 -0,3% -0,01 -2,8% ===

