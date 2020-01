NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für die Aktie des Essenslieferdienstes Takeaway.com auf "Neutral" mit einem Kursziel von 91,30 Euro belassen. Dass die Wettbewerbsbehörde CMA die geplante Fusion mit Just Eat nun möglicherweise doch näher unter die Lupe nehmen wolle, sei nicht hilfreich, allerdings auch nicht dramatisch, schrieb Analyst Marcus Diebel in einer am Freitag vorliegenden Studie./ajx/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.01.2020 / 06:36 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.01.2020 / 06:38 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: NL0012015705

TAKEAWAY.COM-Aktie jetzt für 4€ handeln - auf Smartbroker.de