Berlin (ots) - CLIF, der Hersteller von pflanzlichen Energieriegeln, eröffnete am 23. Januar seinen ersten Pop-Up Store in Berlin-Mitte. Berlinerinnen und Berliner erhielten für einen Tag die einmalige Gelegenheit ihre Glückshormone anzukurbeln, um den lästigen Winterblues los zu werden.Der Winter in Berlin ist dieses Jahr zwar nicht wirklich kalt, aber wie in jedem Jahr grau, nass und vor allem lang. Die Sonne lässt sich kaum blicken, eine laufende Nase und Vitamin D-Mangel sind an der Tagesordnung. Kein Wunder also, dass Vielen die dunkle Jahreszeit auf das Gemüt drückt. Mit seinem ersten Pop-Up Store in Deutschland schafft CLIF Abhilfe und bot geplagten Hauptstädtern die Chance ihren Winterblues in einer Stunde loszuwerden.Wie das ging? Dank des perfekten Mix: beste Gesellschaft, etwas Bewegung, gesunde Snacks & leckere, alkoholfreie Mocktails und ganz viel gute Laune - die speziell für diesen Anlass designte CLIF Bar bot Aktivitäten für alle Sinne, die vorrangig ein Ziel verfolgten: Die Glückshormone der Gäste zu stimulieren.Glück zu teilen ist nicht nur ein wesentlicher Unternehmenswert von CLIF, sondern auch die Basis für die CLIF Bar. Denn für jeden Besucher des Pop-Up Stores spendet das Unternehmen an die dare Stiftung aus Berlin. Die Organisation unterstützt Kinder aus sozial benachteiligten Umgebungen und zaubert ihnen mit einem eigenen Fahrrad ein Lächeln ins Gesicht.Inspiriert wurde der Pop-Up Store von der CLIF-Philosophie: Seit mehr als 25 Jahren unterstützen CLIF BARS den aktiven Lebensstil von Spitzensportlern und Alltagsathleten. Das familien- und mitarbeitergeführte Unternehmen wurde in den 90ern vom leidenschaftlichen Fahrradfahrer Gary Erickson gegründet und wird bis heute von ihm und seiner Frau Kit geführt. Während einer 280km langen Fahrradtour im Jahr 1990, hatte Gary seine "Erleuchtung" und machte es sich zum Ziel, einen Energieriegel herzustellen, der nicht nur seine Funktion erfüllt, sondern auch geschmacklich ein kleines "Abenteuer" ist.Die nahrhaften CLIF Bar Energieriegel gibt es in verschiedensten Geschmacksrichtungen, von Crunchy Peanut Butter, Blueberry Crisp, über Coconut Chocolate Chip und Alpine Müsli Mix bis hin zu White Chocolate und Peanut Butter Banana, ist für jeden Geschmack etwas dabei. CLIF Produkte sind pflanzenbasiert und mit dem Rainforest Alliance Siegel ausgezeichnet, das mit dem Deutschen Fair Trade Siegel vergleichbar ist. Die Liebe zur Natur und zum Abenteuer spiegelt sich auch im Unternehmensfokus wider. Dieser setzt auf Nachhaltigkeit, Qualität und Authentizität und wurde auch in der CLIF Bar in Berlin Mitte deutlich, sodass jeder Besucher mit einem Lächeln im Gesicht in den Berliner Winter hinausging.Über CLIF BARClif Bar Europe BV stellt nahrhafte und leistungsfördernde Lebensmittel her, einschließlich CLIF BAR® Energieriegel, CLIF Builder's Proteinriegel, CLIF BLOKSTM Energiewürfel und CLIF Shot® Energiegele. Das Unternehmen ist familien- und mitarbeitergeführt und setzt den Fokus auf Nachhaltigkeit, indem es sich für seine Mitarbeiter, Marken, Unternehmen, Gemeinden und den Planeten engagiert.