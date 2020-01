Neuer Oracle Enterprise Manager vereinfacht Verwaltung hybrider Cloud-Umgebungen und automatisiert die Verlagerung von Datenbanken in die Cloud.München - Oracle verbessert seine Management-Plattform Oracle Enterprise Manager, um Anwendern so die Verlagerung von Oracle-Datenbanken in die Cloud sowie die Verwaltung von hybriden Cloud-Umgebungen zu vereinfachen. Mithilfe der neuen Version können Unternehmen die Datenbankmigration automatisieren. Das überarbeitete Dashboard optimiert zudem die Transparenz...

Den vollständigen Artikel lesen ...