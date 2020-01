PARIS (dpa-AFX) - Der Aufruf zu einem neuen Massenprotest gegen die geplante Rentenreform in Frankreich trifft erneut auch Touristen. Der Eiffelturm blieb am Freitag geschlossen. Der Vorplatz sei aber geöffnet, teilte die Pressestelle des Pariser Wahrzeichens mit. Von den Streiks waren bereits häufiger Touristen betroffen, zahlreiche Pariser Sehenswürdigkeiten blieben in den vergangenen Wochen immer wieder geschlossen, darunter auch der Eiffelturm.



Frankreichs Regierung will den Gesetzesentwurf zur Reform an diesem Freitag auf den Weg bringen. Bei der Regierungssitzung unter Vorsitz des französischen Präsidenten Emmanuel Macron am Freitag (10.00 Uhr) soll über den Gesetzesentwurf beraten werden. Aus diesem Anlass haben Gewerkschaften zu einem neuen Massenprotest aufgerufen. Im Zentrum von Paris soll am Vormittag eine Großdemonstration beginnen.



Offen ist, wie viele Menschen die Gewerkschaften nach den wochenlangen Dauerstreiks noch mobilisieren können. Beim letzten Massenprotest in der vergangenen Woche waren nach Schätzungen des Innenministeriums in ganz Frankreich rund 187 000 Menschen auf die Straße gegangen, davon 23 000 in der Hauptstadt./ari/DP/jha