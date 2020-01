Original-Research: UniDevice AG - von GBC AGEinstufung von GBC AG zu UniDevice AGUnternehmen: UniDevice AG ISIN: DE000A11QLU3Anlass der Studie: Research Note Empfehlung: Kaufen Kursziel: 3,25 Euro Kursziel auf Sicht von: 31.12.2020 Letzte Ratingänderung: Analyst: Cosmin Filker, Marcel GoldmannUmsatzwachstum, bei überproportionaler Ergebnisentwicklung, fortgesetzt; UniDevice-Vorstand erwartet höhere Wachstumsdynamik, Liquiditätsausstattung verbessert; Rating KAUFEN Die UniDevice AG hat nach vorläufigen Zahlen auch im abgelaufenen Geschäftsjahr 2019 hohe Wachstumsraten beim Umsatz erreicht. Dabei entsprechen die vorläufigen Umsatzerlöse in Höhe von 358,3 Mio. EUR einem Umsatzanstieg in Höhe von 12,9 %. Zwar wird damit, insbesondere im Vergleich zur bisher erreichten Umsatzdynamik, eine Verlangsamung des Wachstumstempos ersichtlich, dies ist jedoch in erster Linie der höheren Konzentration auf margenstärkere Produkte und einer damit einhergehenden deutlichen Rentabilitätsverbesserung geschuldet. Insgesamt ist aber die Umsatzentwicklung leicht unterhalb unserer bisherigen Prognosen geblieben. Trotz der leicht unter unseren Erwartungen liegenden Umsatzentwicklung lag das vorläufige EBIT in etwa im Bereich unserer bisherigen Prognosen. Das bedeutet, dass die erreichte EBIT-Margenverbesserung stärker ausgefallen ist als von uns antizipiert. Es wurde dabei bereits unterjährig ersichtlich, dass die Gesellschaft die Verbesserung der Rentabilität in den Vordergrund gestellt hat, was durchaus zu Lasten der Umsatzerlöse gehen kann. Auf der anderen Seite wirken sich hier die Größenvorteile bei den Einkaufskonditionen zunehmend positiv aus. In 2019 gelang es folglich, die EBIT-Marge über die Schwelle von 1,0 % zu erhöhen, nachdem in den Vorjahren durchschnittlich eine EBIT-Marge von 0,5 % ausgewiesen wurde. Mit der Veröffentlichung der vorläufigen Zahlen hat das UniDevice- Management auch eine Guidance hinsichtlich der Umsatz- und EBIT-Entwicklung 2020 und 2021 ausgegeben. Für das laufende Geschäftsjahr 2020 soll dabei ein Umsatzzuwachs um mindestens 17 % auf über 420 Mio. EUR und im kommenden Geschäftsjahr um mindestens 14 % auf über 480 Mio. EUR erreicht werden. Das EBIT sollte dabei weiterhin überproportional ansteigen. Erwartet wird ein EBIT in Höhe von jeweils Minimum 4,8 Mio. EUR (2020e) bzw. 5,6 Mio. EUR (2021e), was einer weiteren Margenverbesserung entsprechen würde. Wir haben unsere bisherigen Prognosen, die sowohl Umsatz- als auch Ergebnisseitig unter der aktualisierten Unternehmens-Guidance lagen, nach oben angepasst. Eine wichtige Grundlage für die Prognoseanhebung ist die deutlich ausgeweitete Liquiditätsausstattung. Gemäß Geschäftsmodell muss die UniDevice AG den Geräteeinkauf kurzfristig (durchschnittlich: 3-8 Tage) vorfinanzieren, so dass die Finanzierung des Working Capitals ein wesentlicher Wachstumstreiber ist. Zum Ende des abgelaufenen Geschäftsjahres wurde die Finanzierungslinie der Hausbank dabei um 0,5 Mio. EUR auf 5,0 Mio. EUR erhöht. Darüber hinaus hat die UniDevice AG im Rahmen einer im Dezember 2019 erfolgten Anleiheplatzierung insgesamt rund 2,2 Mio. EUR erlöst. Gemäß unseren Berechnungen dürften die zusätzlichen liquiden Mittel, aufgrund des genannten schnellen Lagerumschlags, die Finanzierung eines Umsatzwachstums von ca. 95 Mio. EUR sicherstellen. Es liegen zudem unterschiedliche Markttrends vor, die sich positiv auf das Branchenumfeld der UniDevice AG auswirken dürften. Einerseits dürfte die Gesellschaft von den tendenziell steigenden Preisniveaus bei Smartphones profieren. Auf der anderen Seite konzentriert sich das Unternehmen zunehmend auf den Bereich der 'Wearables', wie etwa Bluetooth-Headsets, Smartwatches, Fitness-Tracker etc., die die nur noch konstante Entwicklung bei Smartphones ausgleichen dürfte. Schließlich sieht die UniDevice AG in der Einführung des 5G-Standards wichtige Nachfrageimpulse, so dass 5G- fähige Geräte für zusätzliches Marktwachstum sorgen dürften. Insgesamt sehen wir die vom Vorstand kommunizierten Prognosen als gut erreichbar an. Auch die erwartete sukzessive Rentabilitätsverbesserung, die bereits in 2019 eingesetzt hat, sollte fortgesetzt werden. Auf Basis der angepassten Prognosen haben wir im Rahmen unseres aktualisierten DCF- Bewertungsmodells ein neues Kursziel in Höhe von 3,25 EUR (bisher: 3,05 EUR) ermittelt. Ausgehend vom aktuellen Kursniveau in Höhe von 1,54 EUR liegt damit ein unverändert hohes Kurspotenzial vor und wir vergeben daher das Rating KAUFEN. 