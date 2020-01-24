DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
LB.HESS.THR.CARRARA02E/19 DE000HLB3X53 28.01.2020 HZE/EOT
LB.HESS.THR.CARRARA02F/19 DE000HLB3X95 28.01.2020 HZE/EOT
LB.HESS.THR.CARRARA02B/19 DE000HLB3XT1 28.01.2020 HZE/EOT
LB.HESS.THR.CARRARA02A/19 DE000HLB3XS3 28.01.2020 HZE/EOT
LB.HESS.THR.CARRARA02D/19 DE000HLB3XV7 28.01.2020 HZE/EOT
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
LB.HESS.THR.CARRARA02E/19 DE000HLB3X53 28.01.2020 HZE/EOT
LB.HESS.THR.CARRARA02F/19 DE000HLB3X95 28.01.2020 HZE/EOT
LB.HESS.THR.CARRARA02B/19 DE000HLB3XT1 28.01.2020 HZE/EOT
LB.HESS.THR.CARRARA02A/19 DE000HLB3XS3 28.01.2020 HZE/EOT
LB.HESS.THR.CARRARA02D/19 DE000HLB3XV7 28.01.2020 HZE/EOT