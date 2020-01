Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Wie erwartet bleibt der geldpolitische Expansionsgrad der Europäischen Zentralbank unverändert, so die Analysten der Helaba.Das schließe die Forward Guidance mit ein, die den Lockerungsbias der Notenbank verdeutliche. So sei der Passus wiederholt worden, wonach die Leitzinsen so lange auf ihrem aktuellen oder einem niedrigeren Niveau bleiben würden, bis sich die Inflationsaussichten deutlich dem Zielniveau annähern würden und sich diese Annäherung in der Dynamik der zugrunde liegenden Inflation durchgängig widerspiegele. Eine Grundvoraussetzung dabei dürfte sein, dass die konjunkturelle Schwäche des Verarbeitenden Gewerbes allmählich auslaufe. Hinweise auf die jüngsten Entwicklungen würden heute die vorläufigen Einkaufsmanagerindices (PMIs) des Verarbeitenden Gewerbes in Deutschland, Frankreich und für die gesamte Eurozone geben. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...