Linz (www.anleihencheck.de) - Nicht nur gegenüber dem US-Dollar hat der Euro gestern abgewertet, sondern auch gegenüber dem Schweizer Franken, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Mit 1,0700 sei der CHF gestern Nachmittag so stark gewesen wie zuletzt im April 2017. Wie üblich bei erhöhter globaler Risikoaversion steige die Nachfrage nach dem Franken - auch wenn die Investoren mit stark negativen Zinsen bestraft würden. Das Potenzial für EUR/CHF weiter nach unten ist unserer Meinung nach begrenzt, so Oberbank. Auf dem aktuellen Niveau könnte die Schweizerische Nationalbank jederzeit gegen die eigene Währung am Devisenmarkt intervenieren. Eine deutliche Abwertung des Franken sei aber auch nicht zu erwarten, da die Schweiz seit einer Woche auf der Beobachtungsliste des US-Finanzministeriums stehe und nicht gleich als Währungsmanipulator eingestuft sein möchte. (24.01.2020/alc/a/a) ...

