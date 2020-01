Düsseldorf (www.anleihencheck.de) - Etwas optimistischer bezüglich der Konjunktur- und Inflationsperspektiven in der Eurozone zeigte sich die EZB gestern, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.So würden die Risiken für die Wirtschaft zwar immer noch als "abwärtsgerichtet" eingestuft, diese seien zuletzt aber weniger stark ausgeprägt gewesen. Die mittelfristigen Inflationserwartungen hätten sich leicht nach oben bewegt. Insgesamt werde aber weiter die Notwendigkeit für eine expansive Geldpolitik gesehen. Die Analysten würden daher in diesem Jahr weder mit Änderungen beim Leitzins noch beim Volumen der Nettoanleihekäufe rechnen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...