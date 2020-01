FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 24.01.2020 - 11.00 am



- BARCLAYS RAISES DAILY MAIL PRICE TARGET TO 770 (760) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BERENBERG CUTS POLYMETAL PRICE TARGET TO 1420 (1480) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS SIG PRICE TARGET TO 85 (100) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES BREEDON PRICE TARGET TO 110 (105) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES FORTERRA PLC PRICE TARGET TO 340 (300) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES GRAFTON GROUP PRICE TARGET TO 1060 (940) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES HOWDEN JOINERY GROUP PRICE TARGET TO 630 (520) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES IBSTOCK PRICE TARGET TO 340 (310) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES MARSHALLS GROUP PRICE TARGET TO 740 (620) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES POLYPIPE PRICE TARGET TO 610 (480) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES TRAVIS PERKINS PRICE TARGET TO 1600 (1200) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES VOLUTION GROUP TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 280 (180) PENCE - BOFA CUTS EUROPEAN SOFTWARE TO 'MARKETWEIGHT' ('OVERWEIGHT') - BOFA CUTS EUROPEAN UTILITIES TO 'UNDERWEIGHT' ('MARKETWEIGHT') - BOFA RAISES EUROPEAN AUTOS TO 'OVERWEIGHT' ('UNDERWEIGHT') - BOFA RAISES EUROPEAN CHEMICALS TO 'OVERWEIGHT' ('MARKETWEIGHT') - CITIGROUP CUTS SCHRODERS TO 'SELL' ('NEUTRAL') - CITIGROUP INITIATES ASHMORE GROUP WITH 'NEUTRAL' - TARGET 560 PENCE - CITIGROUP INITIATES MAN GROUP WITH 'NEUTRAL' - CITIGROUP INITIATES STANDARD LIFE ABERDEEN WITH 'NEUTRAL' - CREDIT SUISSE RAISES ASOS PRICE TARGET TO 4100 (4000) PENCE - 'OUTPERFORM' - CREDIT SUISSE RAISES JUPITER PRICE TARGET TO 340 (320) PENCE - 'UNDERPERFORM' - CREDIT SUISSE RAISES MAN GROUP PRICE TARGET TO 180 (170) PENCE - 'OUTPERFORM' - CREDIT SUISSE RAISES SCHRODERS PRICE TARGET TO 3320 (3250) PENCE - 'NEUTRAL' - CREDIT SUISSE RAISES STANDARD LIFE PRICE TARGET TO 335 (320) PENCE - 'NEUTRAL' - DEUTSCHE BANK CUTS PEARSON PRICE TARGET TO 500 (600) PENCE - 'HOLD' - GOLDMAN CUTS FINABLR PRICE TARGET TO 215 (220) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS FUNDING CIRCLE PRICE TARGET TO 100 (150) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES ASOS PRICE TARGET TO 3900 (3800) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES AVEVA GROUP PRICE TARGET TO 5200 (4700) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES MICRO FOCUS PRICE TARGET TO 1200 (1000) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES NETWORK INTL PRICE TARGET TO 790 (665) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES SAGE GROUP PRICE TARGET TO 710 (650) PENCE - 'NEUTRAL' - JEFFERIES CUTS TT ELECTRONICS TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 265 PENCE - JEFFERIES RAISES UNILEVER PLC TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 5000 (4450) PENCE - JEFFERIES RAISES WEIR GROUP PRICE TARGET TO 1450 (1395) PENCE - 'HOLD' - MORGAN STANLEY CUTS BAE SYSTEMS TO 'EQUAL-WEIGHT' ('OW') - TARGET 660 PENCE - MORGAN STANLEY CUTS BEAZLEY PLC PRICE TARGET TO 651 (660) PENCE - 'OVERWEIGHT' - MORGAN STANLEY CUTS JOHNSON MATTHEY PRICE TARGET TO 3700 (3950) PENCE - 'OW' - MORGAN STANLEY CUTS LANCASHIRE PRICE TARGET TO 696 (734) PENCE - 'EQUAL-WEIGHT' - MORGAN STANLEY CUTS RIGHTMOVE TO 'UNDERWEIGHT' ('EW') - TARGET 560 (510) PENCE - MORGAN STANLEY CUTS ROLLS-ROYCE-PRICE TARGET TO 730 (800) PENCE - 'EQUAL-WEIGHT' - MORGAN STANLEY RAISES CRODA PRICE TARGET TO 5550 (5275) PENCE - 'OVERWEIGHT' - MORGAN STANLEY RAISES MEGGITT PRICE TARGET TO 645 (590) PENCE - 'EQUAL-WEIGHT' - MORGAN STANLEY RAISES VICTREX PRICE TARGET TO 1950 (1800) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - RBC CUTS BHP GROUP PRICE TARGET TO 1900 (2000) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES RATHBONE BROS TO 'OUTPERFORM' (SECTOR PERF) - TP 2240 (2450) PENCE - RPT/COMMERZBANK RAISES EASYJET PRICE TARGET TO 1675 (1600) PENCE - 'HOLD' - RPT/GOLDMAN RAISES PETS AT HOME PRICE TARGET TO 280 (255) PENCE - 'NEUTRAL' - SOCGEN CUTS ASOS PRICE TARGET TO 3995 (4227) PENCE - 'BUY'



- MORGAN STANLEY RAISES AUTO TRADER PRICE TARGET TO 650 (560) PENCE - 'OW'



