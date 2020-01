LONDON (dpa-AFX) - Die Unternehmensstimmung in Großbritannien hat sich zu Beginn des Jahres überraschend deutlich aufgehellt. Wie das Institut Markit am Freitag in London auf Basis vorläufiger Daten mitteilte, stieg der von ihm erhobene Einkaufsmanagerindex (PMI) im Januar gegenüber dem Vormonat um 3,1 Punkte auf 52,4 Punkte. Analysten hatten im Mittel nur einen Anstieg auf 50,7 Punkten erwartet. Mit dem Anstieg über 50 Punkte, signalisiert der Indikator wieder ein wirtschaftliches Wachstum.



Sowohl die Stimmung in der Industrie als auch im Dienstleistungssektor hellte sich überraschend deutlich auf. In der Industrie stieg der Indikator um 2,3 Punkte auf 49,8 Zähler. Bei den Dienstleistern legte er um 2,9 Punkte auf 52,9 Zähler zu.



Der Chefvolkswirt von Markit, Chris Williamson, verweist auf die nachlassende politische Verunsicherung. Die Parlamentswahlen fanden im Dezember statt und sorgten für einen klaren Sieg der Konservativen. Großbritannien wird zum 31. Januar 2020 die EU mit einem Übergangsabkommen verlassen.



Das britische Pfund legte nach den Daten kurzzeitig deutlich zu und stieg zum Dollar zeitweise auf einen Tageshöchstkurs. Das Pfund gab seine Gewinne jedoch rasch und vollständig wieder ab und sank auf einen Tagestiefkurs von 1,3086 Dollar./jsl/jkr/jha/