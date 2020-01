Wien (www.anleihencheck.de) - Nachdem am Mittwoch der High-Yield-(HY)-Markt deutlich an Fahrt aufgenommen hatte, setzte sich dies auch gestern fort - mit Emissionen der United Group und Altice, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Altice habe drei Tranchen. Zwei EUR-Tranchen mit 5 Jahren (erstmals rückzahlbar nach zwei Jahren 5NC2) bzw. 8 Jahren (8NC3) Laufzeit zu je EUR 500 Mio. und eine USD-Tranche mit einer Laufzeit von 8 Jahren (8NC3) und einem Volumen von USD 1,225 Mrd. platziert. Für heute stehe mit der Empark bereits die nächste HY-Emission an. Für nächste Woche plane mit der deutschen Cheplapharm ein weiterer HY-Emittent eine Roadshow. ...

