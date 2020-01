Erst waren es im 2. Halbjahr 2019 die sozialen Unruhen im Hauptförderland Chile, die den Kupferpreis anspringen ließen. Und parallel dazu schwankte das Vertrauen in die wirtschaftliche Dynamik Chinas mit dem Hin und Her bei den Verhandlungen mit den USA über ein Handelsabkommen Phase 1.Nachdem sich nun in Chile anscheinend zumindest bis zur Volksabstimmung über die neue Verfassung im April 2020 die Gemüter beruhigt haben und eine weitergehende Unterbrechung der Kupferförderung unwahrscheinlich ist, weht über den Pazifik das neue Risiko einer Pandemie, die in China ihren Ursprung hat.Die drastischen Maßnahmen der chinesischen Regierung, Millionen Menschen unter Quarantäne zu stellen, sind zwar ein Fortschritt gegenüber der Kommunikations-Katastrophe während der SARS-Epidemie 2002/2003. Diese war die erste Pandemie des 21. Jahrhunderts und steht beispielhaft für die schnelle Ausbreitung einer Krankheit in einer vernetzten und globalisierten Welt. Entscheidend war damals, dass eine immer engere gesellschaftliche und wirtschaftliche Vernetzung die Möglichkeit bot, den Erreger mithilfe von Flugzeugen in andere Staaten zu übertragen, lange bevor die Inkubationszeit vorbei war und die Erkrankung offensichtlich wurde.

Den vollständigen Artikel lesen ...