BERLIN (dpa-AFX) - In der Debatte um ein generelles Tempolimit auf Autobahnen fühlt Umweltministerin Svenja Schulze sich durch die Bewegung beim ADAC bestätigt - und stichelt Richtung Verkehrsminister Andreas Scheuer. "Meine Position ist bekannt: Ich bin für ein Tempolimit - es verringert Unfälle und spart jährlich bis zu zwei Millionen Tonnen CO2", schrieb die SPD-Politikerin am Freitag auf Twitter. Der "gute Menschenverstand" spreche für ein Tempolimit, es sei gut, dass der ADAC das auch so sehe. "Ich hoffe, dass sich auch der Verkehrsminister überzeugen lässt."



Das Wort "Menschenverstand" dürfte nicht zufällig gewählt sein. Der CSU-Politiker Scheuer hatte es vor mehr als einem Jahr im Zusammenhang mit Tempolimit und anderen Überlegungen wie einer höheren Dieselsteuer selbst bemüht - er hatte die Formulierung "gegen jeden Menschenverstand" verwendet./ted/DP/fba