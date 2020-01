BERLIN (Dow Jones)--Das Institut der deutschen Wirtschaft (IW) Köln hat in einer neuen Analyse vor pauschalen Abständen zwischen Windrädern und Wohngebieten gewarnt. Bei der von Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) geplanten Regelung stelle sich die große Frage, inwiefern diese zu mehr Akzeptanz führen soll, wo sie doch gar nicht die maßgeblichen Klagegründe adressiere, heißt es in einer Studie des Instituts. Zudem würde der vorgeschlagene Mindestabstand von 1000 Metern die für Windenergie verfügbare Fläche in Deutschland in etwa halbieren und auch die Erneuerung von Altanlagen stark einschränken, gibt das IW zu bedenken.

Vorgeschlagen hatte die Regierung die 1000 Meter in ihrem Klimaschutzprogramm 2030. Altmaier hatte diesen Abstand in seinem ersten Entwurf des Kohleausstiegsgesetzes im November besonders restriktiv ausgelegt und schon ab fünf Häusern definieren wollen. Wegen Streits mit dem Bundesumweltministerium wurde der Bereich Ökostrom aber aus der aktuellen Entwurfsfassung des Gesetzes komplett herausgenommen.

Das IW verweist auf Erhebungen der Fachagentur Wind und der Umweltbewusstseinsstudie, wonach die Akzeptanz für Windkraft mit 80 Prozent deutlich höher ist als gedacht. Eine IW-Auswertung zeige, dass sich mit lediglich einem Achtel der Befragten nur eine kleine Minderheit überhaupt von Windrädern in ihrer Umgebung geplagt fühle. Insgesamt stimmten dem laut IW gerade mal vier Prozent der Befragten voll und ganz zu. Nur fünf Prozent engagierten sich bereits aktiv gegen den Ausbau von Windrädern oder Stromautobahnen.

Auch sei die Rolle von Bürgerinitiativen beim Widerstand überschätzt. Diese führten nur 14 Prozent der Klagen. Drei Fünftel der Klagen würden indes von Naturschutzverbänden geführt.

Studienautor Andreas Fischer sieht den SPD-Vorschlag für ein Windbürgergeld deswegen nur bedingt als Möglichkeit, Klagen einzuschränken. "Und wenn, dann wäre eher die Gemeindefinanzierung statt die Direktzahlung an betroffene Bürger eine interessante Möglichkeit", sagte Fischer gegenüber Dow Jones Newswires. Am sinnvollsten sei es, die Klagemöglichkeiten zu verschlanken.

